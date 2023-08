Krimi ... 5. aug. 2023 kl. 07:01 Gem artikel Gemt artikel

Skar huden af - sendte præsidenten besked

De mexicanske karteller er så magtfulde, at de afholder pressemøder og kan få taletid hos landets præsident. Samtidig med at de begår rædselsfulde forbrydelser, er de en politisk magtfaktor. Nogle mener, at Mexico er blevet en narkostat, og amerikanske politikere overvejer nu at indsætte militæret mod kartellerne