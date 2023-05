Skarp gymnasieelev hjalp politiet: Røver idømt ni måneders fængsel

Det havde i forvejen været en lang dag, da Nicolai Snorre Mortensen stod af bussen i Korsør en oktoberaften sidste år. Men med ét kom den dengang 18-årige gymnasieelev op på dupperne, da han pludselig så en mand, han kunne genkende.

Manden var iført præcis det samme tøj, som den gerningsmand, politiet et par uger forinden havde efterlyst i sagen om et væbnet røveri mod en Rema 1000 i Slagelse et minut før lukketid.

Nicolai, der på tidspunktet var 18 år, havde set efterlysningen på Facebook, og et af kendetegnene ved manden var, at han var iført en hvid bluse, kasket og mundbind.

Det samme gjorde den mand, den 18-årige dreng nu kunne se bevæge sig i retning af en Rema 1000.

Nervøs

- Der går ligesom bare et sæt igennem kroppen på én. Jeg kunne se det rimelig hurtigt, fordi han havde præcis det samme tøj på, så jeg var rimelig nervøs. Jeg ville jo ikke konfrontere ham dér på gaden, så jeg stod egentlig bare på afstand og observerede, og så gik han væk derfra og ned langs selve bygningen, fortæller Nicolai Snorre Mortensen.

Det var to-tre minutter før lukketid, og den unge gymnasieelev så sit snit til at skynde sig ind i supermarkedet.

- Jeg sagde, at de skulle lukke nu. Man føler jo lidt, at man bryder ind, hvor man ikke burde, men man gør det jo i god mening, siger han.

Da han kom ud igen, kunne han se, at den mistænkelige mand var på vej i retning af en Netto-butik cirka en halv kilometer fra Rema-butikken. Nicolai fik fat i sin far, Bo Mortensen, som hentede ham i bil.

Nicolai Svorre Mortensen og hans far Bo Mortensen til dusørarrangement på Næstved Politistation. Foto: Per Rasmussen

Nødt til at gøre noget

Sammen kørte de ned til Netto-butikken gik en tur derind for at sikre sig, at der ikke var sket noget.

- Butikkerne er så tæt på hinanden, og der kunne ligeså godt være sket noget, i og med at det er så lokalt. Ja, jeg føler bare, at jeg var nødt til at gøre noget.

Da de kom ud, fik Nicolai og hans far igen øje på manden, der gik i ring i området. Pludselig hoppede han ind i en bil, hamrede speederen i bund og kørte afsted - over for rødt, husker Nicolai og Bo.

I mellemtiden ringede Nicolai til politiet, og han gav dem bilens nummerplade, så de kunne slå det op i deres systemer. De kunne se, at bilen er registreret på en adresse i Skælskør, og med politiet i røret kørte far og søn mod byen.

Anholdt

På grund af den høje hastighed mistede de hurtigt manden af syne, og efter at være kørt lidt rundt i Skælskør, besluttede de sig for at køre hjemad. På vejen så de blå blink ved en adresse, og Nicolai fortæller, at en betjent gav en 'thumbs up', da han så, at det var dem.

- Så kunne vi se, at nu havde de ligesom fanget ham.

Ved et senere grundlovsforhør tilstod manden, som blev idømt en straksdom på ni måneders fængsel.

- Jeg kunne jo reelt bare være gået hjem. Jeg går i gymnasiet, og det var sådan en dag, hvor jeg havde været med bussen fra klokken halv otte og var først hjemme lidt i ni. Men jeg følte stadigvæk... Man har jo en eller anden pligt til at gøre det, som føles rigtigt. Man bliver da lidt stolt over, at man faktisk har vist lidt handlekraft, siger Nicolai.

- Og jeg er en pissestolt far!, tilføjer Bo Mortensen.