Skarp uenighed: PET-lydklip forsinker drabssag

I forbindelse med politiets efterforskningen af drabet på Louise Borglit indsatte man en hemmelig agent i Enner Mark Fængsel. Tidligere PET-agent Tony Lindkold fortæller her om, hvilke udfordringer der er som hemmelig agent i et fængsel

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Fronterne stod skarpt i retssalen, da to jurister i deres procedurer tirsdag formiddag gav meget forskellige råd til tre juridiske dommere i en tvist om helt centrale beviser i nævningesagen om drabet på Louise Borglit 4. november 2016.

Den drabstitalte mands forsvarer Christina Schønsted mente, at PET og politiet var på ulovlig grund, da agenten Frank fra oktober 2020 gav sig ud for at være en voldssigtet fange og lokkede den nu 29-årige mand til at tale om drabet på den højgravide kvinde 4. november 2016 i Elverparken i Herlev.

- Det er min påstand, at de aflyttede samtaler fra fængslerne og videoen fra gårdturen skal udgå af sagen, da der er tale om ulovligt tilvejebragte beviser. Det gælder alle samtalerne, sagde Christina Schønsted i sin procedure.

Det er specialanklager Bo Bjerregaard helt uenig i. Han mente i sin procedure, at ingen af samtalerne var 'i nærheden af at være en afhøring', hvor der systematisk eller indgående blev spurgt ind til drabssagen.

- Ingen af dem har karakter af, at kun den ene part stiller spørgsmål eller kommer med svar. Der er ikke tale om, at Frank lokker svar ud af den nu tiltalte. De kommer helt af sig selv, sagde anklageren, som fastholder, at den tiltalte i 70 procent af de 20 samtaler, som handlede om drabet, selv kom ind på det emne.

Derfor sylter dommere drabssag

Kan lydklip optaget af en PET-agents undercover-møder med den nu tiltalte mand frem til hans anholdelse og sigtelse for drabet på Louise Borglit tilbage i 2016 bruges som bevis? Det har været hovedspørgsmålet i dagens retsmøde i drabssagen. Privatfoto

Spørgsmålet vil udløse en kendelse i løbet af næste uge. Det betyder, at det videre retsforløb i sagen med afgørelse af den tiltalte mands skyld og en eventuel dom muligvis bliver udsat til efter sommerferien.

Sagens kerne er, at Østre Landsret i sidste uge reelt pålagde byrettens tre juridiske dommere, at de inden skyld-procedurerne skulle tage endelig stilling til, om de kontroversielle lydklip af den nu tiltalte mands samtaler med PET-agenten Frank må indgå som bevis i drabssagen.

Det var resultatet af en kære fremsendt af forsvarsadvokat Christina Schønsted, som mente, at beretten havde begik en rettergangsfejl ved at skyde det spørgsmål til hjørne under det første retsmøde.

Den 29-årige mand, der er tiltalt i drabssagen, nægter sig skyldig. Han afviser, at han overhovedet var i nærheden af Elverparken i Herlev, da Louise Borglit blev ramt af dødbringende knivstik. Tegning: Eigil Norton

Landsretten skriver i den kendelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, og som i sidste uge fik retsformanden til at stille retsprocessen i bero og skyde en ekstra retsdag ind, at det er af ’fundamental betydning’.

Landsretten var til gengæld principielt enig i byrettens oprindelige afgørelse om, at det var i orden at afspille lydoptagelserne, som blev optaget uden den nu drabstitalte mands viden i to fængsler i Jylland fra oktober 2020 og frem til hans anholdelse halvandet år senere.

Men retten skulle, står det mellem linjerne i kendelsen, være gået hele vejen ved allerede på første retsdag at beslutte, om lydklippene også kunne bruges som bevis i drabssagen.

Det i mange år uopklarede drab på Louise Borglit har kastet mange avisartikler af sig. Her er Ekstra Bladets forside 20. januar 2017.

Bo Bjerregaard slog i sin procedure på, at agenten efter hans mening aldrig lokkede svar ud af den nu tiltalte mand, og at det ville 'være absurd' at beskrive centrale samtaler om drabet med for eksempel mandens snak om knivstik i Elverparken og afskæring af ofrets næse som ulovlige.

'Frivillige og spontane'

Specialanklageren gjorde desuden opmærksom på, at der er andre beviser i sagen som mandens tiltstand omkring gerningstidspunktet udtalelser til den nu tiltaltes ekskæreste samt et øjnevidnes beretning fra Elverparken, og at det rent faktisk er lovligt for agenter og andre politifolk at infiltrere kriminelle miljøer i Danmark.

Endelig pegede han på, at samtalerne mellem agenten og den nu tiltalte mand var 'frivillige, spontane og ustrukturerede', og at manden bare kunne have sagt nej.

Skulle retten nå frem til, at enkelte samtaler rent faktisk havde karakter af afhøringer, mener Bo Bjerregaard, at eksempler på det skal vurderes enkeltvis, så lydklippene ikke over én kam fejes til side.

Det er første gang en dansk domstol tager stilling til spørgsmålet om brugen af agent-virksomhed som bevis i en straffesag. Men det er tidligere i år blevet godkendt i en konkret kendelse i Norge.

Spørgsmålet om lydklippenes bevisværdi vil blive afgjort ved kendelse 30. juni.

Forsvarer: - Frank blev ved og ved

Forsvarsadvokat Christina Schønsted mener, at lydklippene i Louise-drabssagen er helt ubrugelige som bevis. Foto: Kenneth Meyer

Christina Schønsted mener, at politiagenten Franks samtaler med hendes klient var i strid med Menneskerettigheds-konventionens krav om en retfærdig rettergang og den dansk retsplejelovs principper om ikke at påtvinge mistænkte eller sigtede at udtale sig under pres og inkriminere sig selv.

- Politiet kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring. Det er en forudsætning, at man i den situation er bekendt med, at man bliver afhørt. Det var min klient ikke, og derfor var der tale om én lang ufrivillig afhøring, mente forsvareren.

Hun slog på, at den nu tiltalte mand ikke blev gjort bekendt med, at Frank var politimand, og at han i så fald aldrig ville have talte med manden.

Christina Schønsted anførte, at hendes klient burde være blevet betragtet som sigtet i drabssagen, og at han burde være informeret om, at han ikke var forpligtet til at udtale sig.

Efter hendes mening burde, samtalerne været stoppet tidligt i forløbet, da det trods 'adskillige forsøg på at lokke' en tilståelse ud af den nu tiltalte mand, aldrig skete.

Forsvarer: Lydklip eneste bevis

- Frank blev ved og ved og ved med at forlænge afhøringen. Han havde kun ét formål. Han skulle, koste, hvad det ville, få min klient til at tilstå drabet i Elverparken. Men min klient nægtede gentagne gange at have noget med det at gøre, sagde Christina Schønsted.

Den tiltalte mands forsvarer hæftede sig desuden ved, at der efter hendes opfattelse ikke eksisterer andre beviser end de kontroversielle lydklip i drabssagen, og at agenten fik en instruks fra sin PET-styringsofficer om at gå mere til manden.

Endelig slog Christina Schønsted på, at hendes klients samvær med Frank ikke var frivilligt, og at han reelt ikke fik mulighed for at trække sig.

Hun betegner helt overordnet Franks optræden i sagen som et oplagt eksempel på ulovlig 'agent provocaeur'-virksomhed, som i et vist omfang var faciliteret af Direktoratet for Kriminalforsorgen.





