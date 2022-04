Skat taber historisk opgør: Advokatselskab frifindes for milliard-regning

Advokatselskabet Bech-Bruun er torsdag i Østre Landsret blevet frifundet for et gigantisk krav om erstatning, som den danske stat mente at være berettiget til.

I sagen havde Skatteforvaltningen forlangt, at advokatfirmaet skulle betale 1,2 milliarder kroner på grund af den rådgivning, som firmaet havde givet til en tysk bank. Banken blev senere dømt for at medvirke til bedrageri med refusion af udbytteskat.

Sagen skriver sig ind i fortællingen om forskellige internationale aktører, som har lænset den danske statskasse for milliarder af kroner ved at få refusion på udbytteskat, selv om det har været ganske uberettiget.

Den tyske North Channel Bank tilstod i Retten i Glostrup i september 2019 at have gjort sig skyldig i bedrageri for 1,1 milliard kroner. Og fordi Bech-Bruun rådgav banken, mente Skatteforvaltningen, at advokatfirmaet kunne gøres ansvarlig for det tab, som statskassen havde lidt.

Men nej. Landsretten mener ikke, at der under sagen er ført bevis for, at Bech-Bruun har handlet culpøst, som det hedder på jurasprog. Det vil med andre ord sige, at advokatfirmaet ikke har handlet ansvarspådragende i forbindelse med rådgivningen af banken.

Det var heller ikke ansvarspådragende, at Bech-Bruun ikke havde indset, at banken ville gennemføre arrangementet, så det blev cirkulært og udelukkende med papirtransaktioner uden aktier og reelle pengestrømme (bedrageri), skriver landsretten i en pressemeddelelse om afgørelsen.

Dommen er et markant nederlag for Skatteforvaltningen. Det offentlige dømmes til at betale sagsomkostninger på mere end seks millioner til Bech-Bruun.