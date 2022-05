Skattestyrelsen går til Højesteret med milliardkrav mod advokater

Skattestyrelsen har besluttet at anke dommen i en erstatningssag mod advokatselskabet Bech-Bruun til Højesteret. Kravet er på mere end en milliard kroner.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse tirsdag.

I slutningen af april blev Bech-Bruun frifundet af tre dommere i Østre Landsret i den usædvanlige sag.

Det offentlige hævdede under sagen, at advokatselskabet var erstatningsansvarlig på grund af den rådgivning, som selskabet havde givet til en tysk bank.

Den tyske bank North Channel Bank tilstod i Retten i Glostrup i september 2019 at have gjort sig skyldig i bedrageri for 1,1 milliarder kroner. Det skete i forbindelse med refusion af udbytteskat.

Men landsretten afviste, at Bech-Bruun kunne gøres ansvarlig for statskassens tab.

Afgørelsen har været meget omtalt, men Skattestyrelsen mener, at afgørelsen er forkert og derfor skal prøves af landets øverste domstol. Hvis landsrettens dom får lov at stå uantastet, vil det få den konsekvens, at advokater i vidt omfang kan fraskrive sig ansvar, mener styrelsen.