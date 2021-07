Skattestyrelsen vil undersøge digitale banker

Skattestyrelsen kan komme i gang med at undersøge betalinger til digitale internationale banker for at se, om de har rent mel i posen.

Det kan ske, fordi Skatterådet har givet tilladelse til, at styrelsen kan indhente betalingsoplysninger fra betalingskort udstedt af ti udvalgte e-moneyvirksomheder.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

En e-moneyvirksomhed er ifølge Skattestyrelsen en ny kategori af banker, der opererer digitalt på tværs af landegrænser og ikke har fysiske filialer i eksempelvis Danmark.

Virksomhederne har en begrænset banklicens, og derfor er de ikke forpligtet til at udlevere data på samme måder som normale banker.

Men med Skatterådets tilladelse bliver det nu alligevel muligt at indhente data for at se bankerne efter i sømmene.

Underdirektør i Skattestyrelsen Kim Tolstrup siger, at man især er interesserede i at se, om der er nogen, der benytter bankerne til lyssky aktiviteter.

- Der kan være helt legale og forretningsmæssigt velbegrundede årsager til, at nogen vælger en digital bank.

- Men der kan også være nogle elementer, som taler til dem, der ikke ønsker at dele deres økonomiske forhold med os. Det er naturligvis de sidste, vi vil se nærmere efter i sømmene, siger han i pressemeddelelsen.

Skattestyrelsen kan dermed nu gå i gang med at undersøge bankerne.

Styrelsen vil kigge nærmere på transaktioner, beløber og steder, hvor bankernes betalingskort er blevet anvendt.

Det kan give anledning til en nærmere undersøgelse, hvis styrelsen mistænker, at der kan være foregået noget ulovligt.

Styrelsen forventer, at resultatet af undersøgelsen vil være klart ved udgangen af 2022.