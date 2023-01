Skelet i seng: Lå død i 20 år

Det hænder, at en borger findes død og har ligget længe, uden at nogen har opdaget det.

Men det må høre til sjældenhederne, at en person har ligget død i mere end 20 år i en seng uden at blive opdaget.

Ikke desto mindre er det formentlig tilfældet i den irske by Mallow, skriver Irish Mirror.

Det lille forbehold for de 20 år skyldes, at man ikke har kunnet fastsætte, præcis hvornår personen er død, men at der i køleskabet i huset er fundet en pakke smør med udløbsdato i 2001.

Skelet under dynen

Den uhyggelige opdagelse af den døde fandt sted 13. januar i et forladt etetageshus, hvor vinduer for længst er blevet muret til.

Politiet blev alarmeret, efter at ansatte fra kommunen var rykket ud for at begynde oprydning i ejendommen på Beecher Street efter klager om skadedyr.

Kommunens folk fandt skeletresterne under dynen i en seng.

Stedet blev afspærret, og skelettet blev fragtet til Cork Universitys lighus.

Her har en identifikation fundet sted, og tirsdag kunne Irish Mirror oplyse, at den afdøde er husets beboer, som ikke er blevet set i mange år, siden han var i starten af 60'erne.

Han levede tilbagetrukket, og naboer troede, at han var rejst retur til England, hvor han havde boet.

Andre lokale troede, at han måske var blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling i Cork, da han tidligere havde fået lægehjælp for psykiske problemer.

Der ligger ikke en forbrydelse bag fundet.