Sket i dagevis: Nu advarer politiet

Der er falske eurosedler i omløb i Haderslev.

Sådan lyder det torsdag fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Her konstaterer politikredsen, at en række butikker gennem en uges tid har modtaget de falske pengesedler. Derfor lyder der nu en advarsel til de forretningsdrivende fra vicepolitiinspektør Christian Østergård, leder af Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion:

- De kriminelle spekulerer i, at personalet ved kassen udelukkende har få sekunder til at vurdere en pengeseddel i forbindelse med betjeningen af kunderne. Og den typiske fremgangsmåde er, at de kriminelle køber varer for et lille beløb og betaler med den falske pengeseddel, eller spørger, om man kan veksle.

Han opfordrer både borgere og handlende til at være særdeles opmærksomme, hvis de modtager eurosedler.

- Der er ikke tale om en enkelt gerningsmand. Vi har haft fat i flere mistænkte og har også kig på flere personer, som vi nu skal tale med, supplerer politikommissær Ole Rahbæk.

Stigende problem

Politiet i det sydlige Jylland ser et stigende problem med blandt andet falske eurosedler i år. Her har man intet mindre end ni gange modtaget en anmeldelse om fusk med pengesedler i de første syv uger af 2022.

Til sammenligning blev det til i alt 39 af lignende sager i hele politikredsen sidste år.

Har man oplysninger i sagen, opfordrer politiet til at kontakte dem på 114.