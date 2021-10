Skib stødt på grund ud for Bornholm

Et skib er natten til mandag stødt på grund ud for Bornholm.

Det oplyser øens politikreds på Twitter.

Der er tale om et 88 meter langt hollandsk fragtskib, som var på vej fra Antwerpen til Tallinn. Det stødte på grund ud for Havvej ved Sorthat Muleby klokken 3.27.

Her ses fragtskibet ved navn Beaumaiden. Billedet er ikke fra i dag. Foto: Marc Ryckaert/Wikipedia

Bornholms Politi oplyser, at skibet er lastet med gødning, men at der 'umiddelbart ingen fare er for hverken last eller forurening'.

De er i færd med at afhøre skibets besætning for at få afklaret de nærmere omstændigheder. Alle er sluppet uskadt fra uheldet.

