Skibe med brændstof til Syrien sejlede med slukket signal

To russiske tankskibes sejlads rundt i den østlige del af Middelhavet for fem-seks år siden forsøger Bagmandspolitiet at pejle sig frem til onsdag under et retsmøde i Odense. Og det er ikke helt ligetil, viser det sig.

Indsatsen skyldes en usædvanlig straffesag. Den drejer sig om overtrædelse af EU's forbud mod at sende brændstof til fly til Syrien.

Anklagen er rejst mod selskabet A/S Dan-Bunkering Ltd. og mod dets moderselskab Bunker Holding A/S.

De beskyldes for at have blæst på de internationale sanktioner, da der blev solgt enorme mængder brændstof. 172.000 ton skal være endt i den syriske havneby Banias.

Køberne var to russiske selskaber, og redskaberne var de russiske skibe 'Mukhalakta' og 'Yaz'. De lastede jetbrændstoffet i havne i Grækenland, Tyrkiet og Cypern.

Men politiet kan ikke ved at kigge i det såkaldte AIS-system, som angiver et skibs position og rute, bevise, at de sejlede forbudte laster til havnen i Banias.

Årsagen er enkel: Søfolkene slukkede for transponderen, så der ikke var noget signal.

- Grundlæggende har vi ikke kunnet finde skibene i syrisk farvand, konstaterer senioranklager Andreas Laursen i retsmødet.

Tag for eksempel en tur fra Aghii Theodori i Grækenland i december 2015. 'Mukhaltka' forlod havnen klokken et om natten 3. december med flere tusinde ton jetbrændstof.

Kaptajnen angav Beirut som destination, ændrede det så til Piræus og skiftede så tilbage til Beirut. AIS-signalet blev slukket, da skibet befandt sig syd for den tyrkiske kyst. I 63 timer var der intet signal.

En europæisk myndighed for maritim sikkerhed konstaterer i en rapport, at kursen ikke er naturlig, hvis det skulle til Beirut. Og at det var muligt for skibet at være sejlet til Syrien for at losse, inden det igen tændte signalet.

Men anklagerne har i flere tilfælde fået hjælp fra en amerikansk efterforskning, hvor e-mails er blevet opsnappet. De viser, at inspektører på havnen i Banias har korresponderet med det russiske selskab Sovfrachts agent om losningen.

I alt gennemgår Bagmandspolitiet 33 handler og transporter.

- I samtlige tilfælde kan skibene have været i Banias, siger senioranklager Andreas Laursen til retten.

- Gætværk, lyder det fra en forsvarerne.

Sovfracht har fortalt de amerikanske myndigheder, at man slukkede for signalet af frygt for terroraktioner eller pirater.

Men egentlig er alt det med skibenes placering egentlig ligegyldigt - altså set med forsvarernes øjne. Dan-Bunkering var som mægler bare en mellemstation. Funktionen var især at give Sovfracht kredit med betaling for brændstoffet i 60 dage.

Når et skib var blevet lastet med brændstof i Cypern eller et andet sted, var det også et stort punktum for Dan-Bunkerings involvering og ansvar, lyder det.

- Alt hvad der sker herefter, er afsluttet for Dan-Bunkerings vedkommende. Det er vigtigt for retten at være opmærksom på, siger advokat Jacob Skude Rasmussen.

17 vidner skal afhøres under kommende retsmøder. Dommen ventes i december.