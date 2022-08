Skider på reglerne: Ejer straffet

Et uanmeldt kontrolbesøg fra Sikkerhedsstyrelsen førte tirsdag i sidste uge til en beslaglæggelse af mere end 400 pakker snus og en række andre ulovlige tobaksprodukter hos en kiosk på Frederiksberg.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kiosken er en gammel kending for Sikkerhedsstyrelsen, da den tidligere har været politianmeldt for overtrædelse af tobaksloven.

- Når vi først én gang har konstateret, at der bliver solgt ulovlige produkter, så bestræber vi os på at foretage opfølgende kontrolbesøg. Man skal ikke tro, at man bare kan fortsætte med at lange ulovlige tobaksprodukter over disken, fordi man tidligere har haft besøg af os, udtaler kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, Søren Assenholt Muff, i pressemeddelelsen.

Sikkerhedsstyrelsen udfører kontrollen med tobaksprodukter på vegne af Sundhedsministeriet Foto: Sikkerhedsstyrelsen.

Overtrædelserne talte blandt andet ulovlige pakker snus, ulovligt udstyr til at ændre smag eller duft af tobak og tobak uden lovpligtige danske sundhedsadvarsler. Den store mængde ulovlig tobak betød også, at Københavns Politi måtte tilkaldes for at assistere med beslaglæggelsen.

Sikkerhedstyrelsen har politianmeldt Frederiksberg-kiosken, og der venter derfor et juridisk efterspil.

