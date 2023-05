Skimmelsvamp truer dansk fængsel: - Uvis situation

Eksperter har anbefalet at lukke et stort antal fængselspladser efter fundet

Det er kun et halvt år siden, at der var lort i vandet.

Efter fundet af colibakterier i efteråret er Horserød Fængsel ramt af en ny katastrofe. Ifølge Helsingør Dagblad er der nemlig konstateret udbredt skimmelsvamp i fængslet.

Nu er hver femte fængselscelle lukket ned.

Der er fundet skimmelsvamp i to røde bygninger i Horserød Fængsel. Foto: Stine Tidsvilde

Højeste prioritet

Kriminalforsorgen har allerede konstateret, at flere ansatte i fængslet har haft gener på grund af skimmelsvampen.

Derfor tager man nu mange celler ud af brug.

- De ansattes og indsattes helbred har højeste prioritet. Derfor følger vi anbefalingerne fra Teknologisk Institut og tager bygninger ud af drift, i det omfang det anbefales. Vi er fuldt bevidste om, at det er en uvis situation for både ansatte og indsatte, hvorfor vi løbende informerer og har dialog med alle parter, oplyser John Vestergaard, områdedirektør, Kriminalforsorgsområde Øst, i et skriftligt svar til Helsingør Dagblad.

Situationen kan blive markant værre, hvis fængslet er helt nødt til at lukke på grund af de dårlige forhold.

Overfyldte fængsler

Justitsministeriet er også bekymret over sagen, oplyser de til lokalmediet. Der er således et stort problem, at man aktuelt har lukket 54 ud af 271 fængselspladser.

Som Ekstra Bladet indgående har beskrevet, står Danmark således med en markant overbelægning i fængslerne landet over.

Ikke siden slutningen af Anden Verdenskrig har der været så mange indsatte i danske fængsler.

- Vi er i store problemer. Både med pladser, men også med mandskab. Det er jo to modsatrettede grafer, som er med til at forstærke hinanden.

- Det værste, du kan udsætte et fængselspersonale for, er overbelægning. Det er det, der historisk slider mest på personalet, har formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, tidligere fortalt Ekstra Bladet.