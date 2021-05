Et uopklaret drab på en ven og et brutalt økseoverfald ledte til, at 46-årige Lars havde våbenlager. - Politiet beskyttede mig ikke, sagde han i retten mandag

Retten i Holbæk (EKSTRA BLADET): Et par fra Mullerup var rystende bange for Bandidos og frygtede for deres liv i perioden op til, at deres hjem blev raseret af håndgranater en tidlig efterårsmorgen.