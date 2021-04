Skød 20-årig sort mand: Betjent bliver sigtet

Den 20-årige sorte mand Daunte Wright blev søndag skudt af en politibetjent. Nu står den kvindelige politibetjent over for en sigtelse for uagtsomt manddrab

Politibetjenten, der søndag skød 20-årige Daunte Wright, der efterfølgende afgik ved døden, skal sigtes for uagtsomt manddrab. Det skriver Associated Press (AP).

Den 48-årige betjent Kim Potter skal sigtes for 'second degree manslaughter', som er betegnelsen for uagtsomt manddrab. Det oplyser anklager hos Washington County Pete Orput onsdag.

Bliver man dømt for second degree manslaughter, kan det give op til 10 års fængsel.

Efterdønninger

Tirsdag sagde Kim Potter op, og samme aften gjorde politichefen i det pågældende politidistrikt det samme.

Siden Kim Potter søndag skød Daunte Wright, da han blev stoppet for en trafikforseelse, har der været demonstrationer og sammenstød mellem protestbevægelserne og politiet i Brooklyn Center i Minneapolis, hvor hændelsen skete.

Det var også i Minneapolis, den 46-årige George Floyd døde under en anholdelse i maj 2020. I øjeblikket kører retssagen mod betjenten Derek Chauvin, som er tiltalt for drabet på Floyd, og derfor har der i forvejen været megen uro i byen de seneste uger.

Ville have brugt strømpistol

Da Daunte Wright blev skudt, var det angiveligt meningen, at Kim Potter ville have brugt sin strømpistol og ikke sin pistol.

Hun råbte gentagne gange under anholdelsen, 'jeg taser dig, jeg taser dig,' før hun affyrede et skud med sin pistol, som efterfølgende tog livet af den 20-årige mand.

I en video offentliggjort fra Kim Potters bodycam, et kropsbårent kamera amerikanske betjente bærer på deres uniform, hører man hende efter skuddet sige: 'Oh shit, I shot him (shit, jeg skød ham, red.)