Skød 30 gange: Nu risikerer de straf

Breonna Taylor døde under politirazzia i sit hjem. Nu er fire betjente anklaget for at være skyld i hendes død

Den 26-årige amerikanske Breonna Taylor blev skudt og dræbt i 2020 under politirazzia i sit hjem.

Hendes død satte gang i store protester mod politibrutalitet, og torsdag offentliggjorde USA's justitsministerium, at fire betjente er anklaget for at være skyld i den sorte kvindes død.

Det skriver BBC.

Justitsminister Merrick Garland oplyser, at de fire betjente er sigtet for at have forbrudt sig mod landets borgerrettigheder, for falskneri og for at have brugt vold i strid med forfatningen.

30 skud

Taylor blev dræbt, da betjentene under razziaen skød 30 gange gennem hendes dør ved midnatstid 13. marts 2020.

Hun lå og sov i sin lejlighed sammen med sin kæreste, Kennet Walker, da de vågnede af støj ved døren.

Taylors kæreste troede, at det var et indbrud og affyrede sit våben.

Det sårede en betjent, og politifolkene besvarede med skud, hvoraf et ramte Taylor og sårede hende dødeligt.

Folk gik på gaden i protest efter Breonna Taylors død. Foto: Ritzau Scanpix/Jeff Dean.

Forfalsket ransagningskendelse

Razziaen var dog ikke lovlig, og ifølge Merrick Garland bliver tre af betjentene - Joshua Jaynes, Kelly Goodlett og Kyle Meany - anklaget for at have forfalsket en ransagningskendelse i en sag om narkosmugling.

De tiltales derfor for at have krænket Taylors rettigheder ved at bruge ransagningskendelsen mod Taylors hjem, selvom de vidste, at der ikke var lovligt grundlag.

Ifølge Merrick Garland antager USA's justitsministerium også, at de tre betjente forsøgte at dække over deres ulovlige handling, efter at Taylor var blevet dræbt.

Den fjerde betjent, Brett Hankinson, er anklaget for overdreven magtanvendelse ved at åbne ild under aktionen, som endte med Taylors død.

Betjenten er dog tidligere i år blevet frikendt for at have handlet tankeløst under aktionen. En sag, som blev rejst af anklagemyndigheden i Kentucky.

Protester i USA efter Breonna Taylors død. Foto: Ritzau Scanpix/Amira Karaoud.

Hun burde være i live i dag

- Breonna Taylor burde være i live i dag, udtalte justitsminister Merrick Garland til BBC, efter at det blev offentliggjort, at USA's justitsministerium anklager de fire betjente for at være skyld i Breonna Taylors død.

Taylor blev dræbt, cirka to måneder før 46-årige George Floyd blev kvalt til døde af en betjent i Minneapolis, som for alvor satte gang i bevægelsen Black Lives Matter.

Taylors død var derfor med til at sætte gang i store demonstrationer mod raceulighed og politibrutalitet i USA.