Skød efter Audi i vild politijagt: Nu er 29-årig løsladt

En 29-årig mand, der torsdag ifølge politiet udløste en dramatisk biljagt ved højlys dag, er atter på fri fod.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Politiet måtte både affyre skud og påkøre den sorte Audi, da manden bag rattet på bilen torsdag ikke frivilligt agtede at følge ordensmagtens anvisninger.

Selvom han er løsladt, manden fortsat sigtet for en række overtrædelse af færdsels- og straffeloven, lyder det fra Københavns Politi, som i skrivende stund ikke kan uddybe, hvilke lovovertrædelser, der er tale om.

En af dem er at køre over for rødt lys, hvilket efter alt at dømme udløste biljagten. Det var nemlig, da en patrulje iagttog den færdselsforseelse på Englandsvej på Amager torsdag klokken 10.44, at man i første ombæring forsøgte at stoppe den 29-årige.

Politiet er talstærkt til stede. Foto: Kenneth Meyer

Det blev startskuddet på en længere jagt ad Amagermotorvejen ind på Københavns Vestegn.

Undervejs skød politiet mod bilen, før man ved Kalvebodbroen så sig nødsaget til at påkøre bilen for at stoppe den.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet sås der efter dramaet et skudhul fordøren i passagersiden tæt på hjulet. Airbagsene blev ved udløst. På stedet, hvor biljagten endte, holdt to politibiler med massive materielle skader.

Politiet har efter episoden ønsket at oplyse nærmere om, hvor mange skud, der blev affyret, og sagen undersøges nu blandt andet hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som Ekstra Bladet indtil videre forgæves har forsøgt at få en kommentar fra.

- Det er standardprocedure, at en sag bliver forelagt DUP'en, hvis politiet har affyret tjenestevåben, lyder det fra Københavns Politi.

Ingen kom alvorligt til skade, oplyste Københavns Politi torsdag.

Dramaet var dog skyld i trafikkaos og lange bilkøer på Amagermotorvejen i løbet af eftermiddagen.

En af to havarerede patruljevogne, som blev brugt til at standse bilisten. Foto: Kenneth Meyer

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip