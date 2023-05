Skød ekskonen for øjnene af børnene: Nægter drab

En 53-årig mand erkender selve forløbet af skudepisode mod 41-årig ekshustru men nægter, at han skød for at dræbe. Havde sat GPS-tracker på offerets bil, så han hemmeligt kunne følge hendes færden

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Han hævede en ni millimeter pistol. Rettede den helt tæt mod sin ekskones venstre kind. Og trykkede på aftrækkeren.

Den grufulde scene udspillede sig lige foran det tidligere ægtepars to drenge på seks og otte år, som paralyserede forsøgte at skærme sig bag deres mor.

Også en lang række vidner så det ske. De var forinden kommet til stedet, fordi de havde hørt råb og skænderi. En af dem filmede dele af eller hele forløbet med sin mobiltelefon fra sin lejlighed.

En 53-årig mand fra Hvide Sande sidder fra i dag og seks retsdage frem på anklagebænken i et nævningeting ved Retten i Aalborg, hvor han er tiltalt for manddrab, ulovlig besiddelse af et skydevåben, 33 tilfælde af overtrædelse af et polititilhold samt flere tilfælde af alvorlige trusler.

Problemer omkring samvær

Det hele rettet mod mandens 41-årige tidligere hustru Hedvig Blanka Sardi, som han den 17. september 2021 klokken 18.20 havde opsøgt på åben gade i et boligområde på Skelagervej i det vestlige Aalborg.

Her, hvor hun, der havde et godt job som farmaceut, havde slået sig ned og fået styr på sit liv efter deres skilsmisse fire år forinden, ønskede han angiveligt at tage et opgør med sin ekskone i forbindelse med knas og problemer mellem dem vedrørende samvær med deres fælles børn.

Problemerne udsprang dog først og fremmest fra den tiltalte selv.

I al fald udsatte han ifølge anklagemyndigheden hende gennem flere år for både skriftlige og verbale trusler af alvorlig karakter. Det fremgår i rigt mål af det 15 sider lange anklageskrift i sagen.

Fulgte Hedvig via GPS-tracker

Under efterforskningen blev der ved ransagning af Hedvigs bil fundet en skjult GPS-tracker, som var koblet op på den 53-åriges mobiltelefon.

En tilsyneladende systematisk forfølgelse fra eksmanden, som Hedvig forsøgte at gøre sig fri af. Men som altså endte særdeles brutalt og dybt tragisk en fredag aften i september forrige år lige foran øjnene af offerets og gerningsmandens to fælles børn.

Ved indledningen af nævningesagens første dag erkendte den 53-årige mand de faktiske omstændigheder omkring hovedtiltalen. Men han nægter, at det var hans hensigt at dræbe sin ekskone, da han skød direkte mod hendes hoved.

Nægter overtrædelse af tilhold

Han erkender ulovlig besiddelse af skydevåbnet samt et enkelt tilfælde af trusler. Han nægter den lange række af overtrædelser af tilhold og psykisk vold mod ekshustruen, ligesom han nægter to af forholdene om trusler mod hende.

Den tiltalte 53-årige mand skal afhøres senere i dag.

