Skød ekskonen foran børnene: 'Jeg er klar - der er ingen vej tilbage'

53-årig mand tiltalt for brutalt drab på sin 41-årige ekshustru. Skrev forinden til nevø, at 'hvis hun laver den mindste ballade, får hun kuglen for panden. Jeg joker ikke'

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): - Jeg er klar. Der er ingen vej tilbage. Hvis hun laver den mindste ballade, får hun kuglen for panden. Jeg joker ikke.

Sådan skrev en 53-årig mand, som i et nævningeting ved Retten i Aalborg er tiltalt for drab på sin ekskone, til sin nevø få timer før, den tiltalte hævede en medbragt ni millimeter pistol og på klos hold skød 41-årige Hedvig Blanka Sardi i hovedet.

Pistolen var rettet opad og patronen gik gennem hendes venstre kind. Hedvig Sardi blev erklæret død kort efter på Aalborg Universitetshospital.

Ventede på Hedvig

Det dræbende skud faldt 17. september 2021 klokken 18.20 på en parkeringsplads foran ekskonens lejlighed på Skelagervej i det vestlige Aalborg. Forinden havde han siddet i sin bil få hundrede meter væk og ventet på, at Hedvig skulle dukke op.

Skuddet faldt få minutter efter, hans ekskone var kommet hjem sammen med deres to fælles drenge på seks og otte år. De var begge til stede, da deres mor blev skudt af deres far.

Den tiltalte er tirsdag - første retsdag af i alt seks - gennem flere timer blevet afhørt om den skæbnesvangre dag, da den 41-årige farmaceut brutalt blev frarøvet livet.

Gps-tracker placeret under bilen

Det er kommet frem i sagen, at hun gennem en lang periode op til drabet var udsat for grov chikane og forfølgelse fra sin eksmand.

Blandt andet havde han mange måneder forinden i al hemmelighed placeret en gps-tracker under Hedvigs bil, så han hele tiden kunne følge hendes færden.

Han erkender denne del af tiltalen mod sig. Men forklarer det med, at det var fordi, han gerne ville vide, hvor hun befandt sig, så han kunne komme og snakke med hende i relation til de problemer, de havde omkring samvær med deres to drenge.

Ifølge anklageskriftet havde den tiltalte 33 gange op til skudepisoden overtrådt et polititilhold om ikke at måtte kontakte eller opsøge sin ekskone.

Han er også tiltalt for at have udsat hende for alvorlige trusler og psykisk vold gennem en længere periode.

Nægter at han skød for at dræbe

Han erkender selve hændelsesforløbet, som det er beskrevet i tiltalen, men han nægter, at han rettede pistolen mod sin ekskones hoved og trykkede af med det formål, at hun skulle dø.

Af samme grund nægter han sig skyldig i manddrab.

- Var det et uheld, at pistolen gik af? lød spørgsmålet fra specialanklager Mette Bendix til den 53-årige, da afhøringen nærmede sig det helt centrale i sagen.

- Jeg vil ikke betegne det som et uheld, og det ville ikke være sket, hvis jeg ikke havde været der. Men selve skuddet var ikke en bevidst handling, lød det noget vævende svar fra den tiltalte.

- Min sindstilstand var på det tidspunkt sådan, at jeg ikke selv var herre over, hvad der foregik. Men lige da det skete, der vågnede jeg lige pludselig. Fra det øjeblik var jeg klar, sagde han.

Udløste overfaldsalarm

På grund af tilholdet havde politiet udstyret Hedvig Sardi med en overfaldsalarm, som hun hele tiden bar på sig, hvis hun skulle føle sig truet.

Hun udløste alarmen, da hendes eksmand konfronterede hende på parkeringspladsen, og en patrulje fra Nordjyllands Politi var derfor med det samme på vej mod Skelagervej. Men for sent.

41-årige Hedvig Sardi lå i en stor blodpøl, da politiet nåede frem.

Foran hende stod den 53-årige eksmand, som lod sig anholde uden dramatik.

- Jeg kommer til at lære at leve med det her. Jeg prøver ikke på at løbe fra mit ansvar, sagde han som noget af det sidste under specialanklager Mette Bendix's afhøring af ham i dagens retsmøde.

Den tiltalte blev dagen efter skudepisoden fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Han har siden da siddet fængslet i isolation.

Der forventes at falde skyldkendelse 24. maj og dom med sanktion ugen efter.