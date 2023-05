Skød ekskonen foran børnene: Livstid

53-årige Sedad Hanic idømt fængsel på livstid for planlagt og usædvanligt brutalt skuddrab på 41-årige Hedvig Blanka Sardi. Det skete for øjnene af det tidligere ægtepars to små drenge

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Lovens strengeste straf: livstid.

Sådan lyder dommen til 53-årige Sedad Hanic, som 17. september 2021 skød sin ekskone, 41-årige Hedvig Blanka Sardi, i hovedet fra klos hold.

Det usædvanligt brutale og planlagte skuddrab skete på en parkeringsplads foran opgangen til Hedvig Sardis lejlighed på Skelagervej i Aalborg.

Forinden havde den 41-årige farmaceuts eksmand kørt den lange vej fra sit hjem i Herning og siddet i sin bil nogle få hundrede meter væk fra ejendomskomplekset Skelagergården i det vestlige Aalborg og ventet på, at ekskonen og det tidligere ægtepars to drenge på seks og otte år skulle komme hjem.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

53-årig mand og far er kendt skyldig i 40 tiltaler - herunder drabet på sin 41-årige ekskone Hedvig Sardi. Hør journalist Jens Anton opridse de vanvittige detaljer omkring sagen her Journalist Jens Anton Havskov gennemgår sagens detaljer her.

Annonce:

Brød igen og igen polititilhold

Få minutter senere lå hun livløs i en blodpøl, mens de to små sønner paralyserede så på og netop havde været allernærmeste vidner til, at deres far skød mor.

Da dommen faldt i den store retssal N i domhuset i Aalborg kort efter klokken 10.00 tirsdag, reagerede Sedad Hanic ikke på nogen måde.

Den 53-årige drabsmand havde, flere år inden han tog livet af Hedvig Sardi, fået et polititilhold mod at opsøge hende både fysisk, via telefon, computer og ad andre kanaler.

Et tilhold, som han gennem en meget lang periode havde brudt et utal af gange, inden han den skæbnesvangre septemberaften satte en ni-millimeter pistol op mod Hedvig Sardis højre kind og trykkede på aftrækkeren og dermed frarøvede sin ekskone livet foran hendes og børnenes hjem.

Hun blev mindre end en halv time senere erklæret død på Aalborg Universitetshospital.

Eva, mor til Hedvig Sardi, mistede ved sin datters brutale død sit eneste barn. Efter bisættelsen i Aalborg tog Eva og hendes mand deres datters urne med hjem til Ungarn, hvor de kommer fra. Foto: René Schütze

Under efterforskningen af sagen fandt politiet en skjult gps-tracker, som manden i al hemmelighed havde placeret under hendes bil.

Annonce:

På den måde havde han gennem mindst trekvart år døgnet rundt kunnet følge hendes færden, uanset hvor hendes bil befandt sig.

Hjælpen nåede ikke frem

Da Hedvig Sardi ankom til ejendommen på Skelagervej sammen med sønnerne, konfronterede eksmanden hende på parkeringspladsen, og hun udløste med det samme den alarmtelefon, Nordjyllands Politi havde udstyret hende med.

Men selvom der med det samme blev sendt en patruljevogn mod Skelagergården, kunne hjælpen ikke nå frem.

Hedvig Sardi forsøgte at løbe hen til opgangen, hvortil drengene var løbet i forvejen og stod og ventede på, at hun skulle komme og låse op. Men hun blev indhentet af den voldsomt aggressive eksmand.

Ud over manddrab er Sedad Hanic dømt for at have anvendt en skarpladt pistol på et offentligt tilgængeligt sted og i en større menneskemængde, for 33 tilfælde af overtrædelser af tilhold mod sin ekskone, dødstrusler, psykisk vold samt spirituskørsel.

Annonce:

Han skal desuden betale erstatning til begge sine sønner samt til Hedvig Sardis forældre. Sønnerne skal have henholdsvis 390.000 kroner og 429.000 kroner, mens hver af forældrene skal have 100.000 kroner.

Krigsflygtning

Han, som kom til Danmark for over 30 år siden som bosnisk krigsflygtning og fik dansk statsborgerskab, var - dengang - et mønstereksempel på, hvordan man integrerer sig.

Nu har han mange år til at integrere sig i et dansk fængsel.

Sedad Hanic udbad sig efter en kort samtale med sin forsvarer betænkningstid med henblik på eventuel anke til Vestre Landsret.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan børnene tryglede manden om ikke at skyde deres mor. Læs mere her.