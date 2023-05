Et nævningeting har kendt en 53-årig mand skyldig i drab på 41-årige Hedvig Sardi, som blev skudt med en ni millimeter pistol for øjnene af det tidligere ægtepars to sønner på seks og otte år

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Skyldig.

Sådan lyder kendelsen i sagen mod en 53-årig mand, som 17. september 2021 på en parkeringsplads foran opgangen til sin ekskones lejlighed på Skelagervej i det vestlige Aalborg hævede en skarpladt ni millimeter pistol, satte mundingen helt op mod hendes højre kind og trykkede på aftrykkeren.

Kendelsen faldt i et nævningeting ved Retten i Aalborg onsdag kort efter klokken 10.

Den 41-årige farmaceut Hedvig Blanka Sardis grufulde skæbne udspillede sig for øjnene af det tidligere ægtepars to sønner på seks og otte år.

Paralyserede og dybt chokerede blev de vidne til, at deres far skød deres mor.

Ud over de to drenge overværede også en større flok tililende personer det voldsomme udfald mod den 41-årige kvinde fra helt tæt hold.

Jens Anton Havskov fortæller om drabet på Hedvig Blanka Sardi, som blev skudt af sin eksmand Den 53-årige nægtede sig skyldig under retssagen.

Så far skyde mor

Den 53-årige drabsmand havde i forvejen et tilhold mod at opsøge sin ekskone både fysisk, via telefon, computer og andre kanaler.

Et tilhold, som han gennem en meget lang periode havde brudt et utal af gange, inden han den skæbnesvangre septemberaften klokken 18.20 affyrede en pistol fra klos hold og dermed frarøvede sin ekskone livet foran hendes og børnenes hjem.

Hedvig Sardi blev mindre end en halv time senere erklæret død på Aalborg Universitetshospital.

Placerede gps i Hedvigs bil

Op til drabet havde hendes eksmand siddet i sin bil få hundrede meter væk og ventet på, at hun skulle komme hjem. Under den senere efterforskning af sagen fandt politiet en skjult gps-tracker, som manden i al hemmelighed havde placeret under hendes bil.

På den måde havde han gennem mindst trekvart år døgnet rundt kunnet følge hendes færden, uanset hvor hendes bil befandt sig.

Da Hedvig Sardi ankom til ejendommen på Skelagervej sammen med sønnerne, konfronterede eksmanden hende på parkeringspladsen, og hun udløste med det samme den alarmtelefon, Nordjyllands Politi havde udstyret hende med.

Men ulykkeligvis kom hjælpen for sent.

Selv om hun forsøgte at løbe hen til opgangen, hvor drengene var løbet i forvejen til og ventede på, at hun skulle komme og låse op, blev hun indhentet af den voldsomt aggressive eksmand.

Da den første patruljevogn ankom til stedet få minutter senere, fandt de Hedvig Sardi ligge livløs i en blodpøl.

Delvis erkendelse af drabsforsæt

Hendes drabstiltalte eksmand har undervejs i nævningesagen erkendt selve hændelsesforløbet.

Han nægtede fra begyndelsen, at han havde til hensigt at dræbe, da han affyrede pistolen. Han forklarede under afhøringen på første retsdag, at han omkring gerningstidspunktet mentalt havde befundet sig i en tilstand, hvor han ikke helt vidste, hvad han gjorde.

Siden har han dog erkendt en vis grad af forsæt til at dræbe.

Hvilket også er underbygget af anklagemyndigheden, idet specialanklager Mette Bendix blandt andet har dokumenteret en skriftlig kommunikation mellem den 53-årige og hans nevø, nogle timer før Hedvig Sardi blev dræbt.

Her - inden eksmanden satte kursen mod Aalborg fra sit hjem i Herning - skrev han blandt andet til nevøen:

- Jeg er klar. Der er ingen vej tilbage. Hvis hun laver den mindste ballade, får hun kuglen for panden. Jeg joker ikke.

Den 53-årige mand blev kendt skyldig i samtlige af sagens 40 forhold.

Udover hovedtiltalen om manddrab drejer det sig om ulovlig våbenbesiddelse, psykisk vold, trusler samt en lang række overtrædelser af tilholdet mod at opsøge eller kontakte sin ekskone.

Efter skyldkendelsen skal henholdsvis specialanklager Mette Bendix og forsvarer Jens Rask Lang i gang med at procedere strafudmålingen.

