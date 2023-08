Skød konen i hjertet: Livstid og gigant-bøde til tandlæge

En amerikansk millionær-tandlæge kan nu se frem til et liv bag tremmer.

Tandlægen, ved navn Lawrence Rudolph, blev mandag 21. august dømt til livstid i fængsel, efter han sidste år blev fundet skyldig i at skyde og dræbe sin kone med et haglgevær, mens de var på jagtrejse i Zambia i 2016.

Det skriver CNN.

Skød sin kone med haglgevær

På den sidste dag af deres rejse skød Lawrence Rudolph sin kone, Bianca Rudolph, i hjertet med et kaliber 12 haglgevær i et forsøg på at få det til at ligne en ulykke.

Da Rudolph vendte hjem til USA, fik han svigagtigt udbetalt ni forskellige livsforsikringer fra syv forskellige forsikringsselskaber, hvilket resulterede i et svimlende beløb på mere end 4,8 mio. dollars.

Det svarer til næsten 33 mio. danske kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden i delstaten Colorado.

Annonce:

Stod fast ved sin uskyld

Lawrence Rudolph stod selv fast ved sin uskyld under retssagen. Han fortalte, at hans kone affyrede geværet selv ved et uheld.

De føderale anklagere argumenterede for, at det var forsætligt manddrab, og at han slog sin kone ihjel for at få udbetalt hendes livsforsikring.

Anklagerne lagde derudover vægt på, at tandlægen gjorde det, så han kunne være sammen med sin nye kæreste, der desuden er blevet idømt 17 års fængsel for sin medvirken i sagen.

Gigant-bøde

Udover livstids-dommen skal den 68-årige tandlæge afsone 20 år for svindlen af de forskellige forsikringsselskaber, samtidig med at han skal tilbagebetale de 4,8 mio. dollars, han har svindlet for.

Oven i hatten kommer så en bøde på 2 mio. dollars, hvilket svarer til godt 14 mio. kroner.