Skød og dræbte 23: Idømt 90 livstidsdomme

En 24-årig mand, der skød og dræbte 23 mennesker i et Walmart supermarked i byen El Paso i Texas i 2019, er fredag blevet idømt 90 livstidsdomme.

Det skriver avisen El Paso Times ifølge Reuters.

Dommen blev afsagt ved en føderal domstol i El Paso.

Foruden de 23 dræbte blev 22 andre såret ved angrebet.

Tidligere i år erklærede den nu 24-årige gerningsmand, Patrick Crusius, sig skyldig i anklagerne. Som led i en aftale med anklagemyndigheden fik han mulighed for at få 90 livstidsdomme og undgå dødsstraf.

Han kan dog stadig blive dømt til døden ved en af Texas' egne domstole. Her venter endnu en retssag mod ham for Walmart-skyderiet for fire år siden.

- Vi ses igen, din kujon, lød et tilråb fra Dean Reckard, hvis mor blev dræbt i skyderiet, da den dømte blev ført ud af retssalen fredag. Det skriver El Paso Times.

Den dømte er erklæret højreekstremist. Han har forklaret, at han målrettet gik efter folk med latinamerikansk baggrund ved angrebet.

Han kørte over 1000 kilometer fra en forstad til Dallas til grænsebyen El Paso med et automatgevær og masser af ammunition.

Kort inden angrebet postede han et manifest på internettet, hvor han uddybede sit had mod indvandrere fra syd og skrev, at 'dette angreb er en reaktion på den latinamerikanske invasion af Texas'.

- Jeg forsvarer bare mit land mod en kulturel og etnisk udskiftning, som invasionen forårsager, lød det.

Hans forsvarere sagde i løbet af retssagen, at deres klient lider af en psykisk såkaldt skizoaffektiv lidelse.

Anklagerne i sagen mente derimod ikke, at det var en brugbar undskyldning for drab på 23 mennesker.

Dommen faldt efter to dage med til tider stærkt følelsesladede vidneudsagn fra pårørende til de dræbte og fra overlevende fra den Walmart, som Crucius angreb.

- Jeg ønsker dig død, sagde Genesis Davila, som var 12 år, da hun så sin fodboldtræner blive dræbt og sin far såret af skud.

- Jeg hader dig så meget. Helvede har en særlig plads til dig, sagde hun med blikket stift rettet mod gerningsmanden. Det rapporterer tv-stationen KVIA.

Thomas Hoffman, der mistede sin far, Alexander Hoffman, ved skyderiet i Walmart, kaldte i løbet af retssagen Crusius for en 'ond parasit'.

- Du er intet uden dit våben, sagde han ifølge avisen Dallas Morning News.