Skød rapper i Aarhus: Fem års fængsel

En 43-årig mand, der skød og dræbte en aarhusiansk rapper i selvforsvar, er idømt fem års fængsel, skriver Ritzau.

Dommen er mandag eftermiddag afsagt ved Retten i Aarhus.

En ganske speget affære, hvor to mænd på henholdsvis 23 og 27 ligeledes er idømt fængsel i henholdsvis to år og to et halvt år.

43-årige Bo Steffen Steffensen blev mandag formiddag fundet skyldig i at have affyret to skud mod Abukar Hassan Ali – kendt som Shmur – ved en fejlslagen hashhandel ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

Retten fandt, at den 43-årige handlede i nødværge, fordi to af Shmurs venner, Masiullah Bayat og Omar Mohamad Metashar, gik til angreb.

De to mænd blev tidligere på dagen fundet skyldige i at have udsat den 43-årige for røveriforsøg under en hash-handel.

Det var dette røveriforsøg, der kostede den 25-årige rapper livet.

Opgøret fandt sted 22. juli 2020.

Den 43-årige var efter rettens vurdering mødt op ved væddeløbsbanen medbringende 1,8 millioner kroner, som skulle overdrages til den 25-årige som betaling for 50 kilo hash.

Men handlen blev ikke gennemført, idet den 43-årige ifølge retten blev angrebet af to af Shmurs venner.

Det fik den 43-årige til at bruge sit medbragte skydevåben. Han affyrede to skud, som ramte den 25-årige Abukar Hassan Ali - også kaldet Shmur.

Men skuddene blev efter rettens vurdering affyret i nødværge. Til gengæld blev den 43-årige fundet skyldig i forsøg på narkohandel ved at bære et skarpladt våben på et offentligt tilgængeligt sted og ved at have stukket ild til to biler.

