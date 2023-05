Skole efter brand: Bliv hjemme

Efter flere timers røg og brand på Gedved Skole lyder melding klart fra ledelsen til skolens elever: Bliv hjemme, hvis i kan.

'Vi vil opfordre til, at alle dem, der har mulighed for at blive hjemme fra i skolen i morgen mandag, gør det. Dem der har brug for pasning, møder ind i hallen.'

Sådan skriver skoleleder Mette Malmros i en besked til elevernes forældre på Aula ifølge Horsens Folkeblad.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er forsat ingen meldinger om tilskadekomne. Foto: BYRD/Kim Sandberg Kristensen

En stor aktion

Ekstra Bladet var tidligere på dagen i kontakt operationschef hos Sydøstjyllands Brandvæsen Mads Henriksen. Her lød meldingen klart, at myndighederne var mødt talstærkt op ved Gedved Skole i form af 30 mand og 12 køretøjer.

- Der er tale om en konstruktionsbrand. Vi har branden under kontrol, men forventer at være herude nogle timer endnu, fortalte Mads Henriksen til Ekstra Bladet.

Annonce:

Den voldsomme brand skulle angiveligt være opstået på et af skolens tage, hvor der var installeret nogle solceller.

- Vi arbejder lige nu med at få røgudviklingen under kontrol. Lige nu går hypotesen på, at det skulle være nogle solceller på skolens tag, der skulle have startet branden, fortalte vagtchef for Sydøstjyllands Politi Søren Liisberg til Ekstra Bladet tidligere på dagen.

Der er forsat ingen meldinger om tilskadekomne. Ifølge Ritzau er der stadig liv i flammerne søndag aften, hvor 34 brandfolk og 14 brandkøretøjer fortsat forsøger at slukke branden.