Skolebørn gør chokfund i busk

Politiet bekræfter, at de efterforsker en hændelse fredag middag, hvor der blev gjort et uhyggeligt fund i Herlev

En skoleudflugt til Naturcenter Kildegården i Herlev tog fredag en voldsom drejning.

Gemt i en busk fandt nogle af skolebørnene en pistol med et magasin isat. En af de børn, som gjorde det chokerende fund, var Julie Røjbæks søn, som går i 1. klasse.

- De kravlede rundt i nogle buske ude bag ved Kildegården, og i den ene busk lå der en grøn pose fra Normal, forklarer hun til Ekstra Bladet.

Posen skjulte en sort kasse, og da børnene åbnede den, fandt de pistolen.

- Og så løb de hen og hentede en pædagog, som ringede til politiet, fortæller Julie Røjbæk.

- Det er voldsomt

Moren hørte i første omgang om episoden, da hun læste en besked på Aula. Senere fandt hun ud af, at hendes søn var en af dem, som havde gjort fundet.

- Jeg synes bare, det er voldsomt, siger hun.

- Drengene sagde, at de godt vidste, at det ikke var legetøj, fortæller Julie Røjbæk og siger videre, at hun er rystet efter episoden.

Politiet melder ud

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at der fredag blev fundet en pistol i Herlev.

'Vi kan bekræfte, at vi efterforsker en sag, og at vi i fredags klokken 12.03 modtog anmeldelse om, at der var blevet fundet en pistol i et grønt område ved Klausdalsbrovej i Herlev,' lyder det i en mail.

'Vores patrulje kunne konstatere, at der var isat magasin i pistolen, men der var ikke taget ladegreb på pistolen. Dermed skulle et sådant tages, før pistolen kunne affyres,' oplyses det videre.

Ekstra Bladet har spurgt, hvilken form for pistol der var tale om, samt hvorvidt politiet har fundet frem til den person, som har lagt den i busken, og hvordan sagen efterforskes videre, men det ønsker politikredsen ikke at svare på.

'Af hensyn til efterforskningen kan vi ikke oplyse yderligere for nu,' skriver Københavns Vestegns Politi i mailen.