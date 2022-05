Skolebus kørt i grøften

To børn er kørt til tjek på sygehuset, efter deres skolebus onsdag morgen kørte i grøften

En skolebus på vej til Spjald i Vestjylland kørte omkring klokken otte onsdag i grøften.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

- Lidt før klokken kommer en skolebus kørende ad Brejningvej i nordgående retning lidt syd for Spjald. I forbindelse med en overhaling kommer bussen så angiveligt lidt for langt ud i grøften i den modsatte vognbane. Og så lægger den sig så ned i grøften, siger Simon Skelkjær, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Skadestuen

En pige på 15 år og en dreng på 14 er blevet kørt til skadestuen, men der er ikke tale om alvorlige skader, fortæller vagtchefen. De to børn forventes udskrevet i dag, og deres forældre er hos dem på sygehuset.

Politiet ønskede i forbindelse med uheldet at få kontakt til føreren af en traktor, der kørte forbi bussen.

- Vi har fået fat i ham og vil afhøre ham som vidne. Der er ingen mistanke om, at han skulle have overtrådt noget, siger Simon Skelkjær.

Køre-hviletid

Vagtchefen kunne ikke i skrivende stund sige noget om, hvad buschaufføren har fortalt om, hvorfor bussen endte i grøften i modsatte vejbane.

- Rent rutinemæssigt undersøger vi bussen, for eksempel sådan noget som køre-hviletider, men chaufføren vil selvfølgelig også blive afhørt, siger vagtchefen.

Bussen er omkring klokken 10.30 ved at blive fragtet væk fra stedet.



