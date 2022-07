Skoleelev kvæstet med bambuspind

Et frikvarter løb af sporet, da 15-årig, ifølge tiltalen, stak en spids bambuspind op i enden på en skolekammerat. Drengen måtte opereres

En form for grov mobning med en seksuel undertone førte til, at en 15-årig elev på en skole i København SV blev så hårdt såret, at han måtte indlægges og opereres.

Episoden skete i frikvarteret, hvor drengen fik stukket en spids bambuspind op i enden. Pinden gik gennem hans cowboybukser, men ramte lige ved siden af endetarmen, så drengen fik et fem centimeter dybt sår løbende langs med endetarmen, der måtte opereres.

Voldsepisoden, der skete 18. marts i år klokken 11.45, blev anmeldt til politiet af drengens familie. Politiet har ikke fundet bambuspinden.

Politiet har rejst tiltale mod den i dag 16-årige formodede gerningsmand for grov vold og forsøg på voldtægt ved 'andet seksuelt forhold'.

Den 16-årige nægter sig skyldig. Han stilles fredag for Københavns Byret, hvor dommen ventes samme dag.

Stak med 'hård kraft'

Blandt børn og unge kendes åbenbart et fænomen, hvor man stikker fingre op bagi på kammerater, men uden på tøjet.

I dette tilfælde gik gerningsmanden et voldsomt skridt videre og fandt en bambuspind, der tilsyneladende havde været brugt til noget undervisning.

Ifølge tiltalen stak han den med 'hård kraft' op i enden på offeret i forsøget på at ramme endetarmen.

Politiet nedlægger påstand om fængselsstraf til den 16-årige, der også skal have sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

