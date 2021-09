Skoleleder efter drab: Fokus er på børnene

Der er sat et kæmpe kriseberedskab i gang på Sofiendalskolen i Aalborg, efter to elever i 0. og 2. klasse på skolen mistede deres mor på voldsom vis fredag aften.

Den 41-årige kvinde blev skudt og dræbt tæt på sit og børnenes hjem på Skelagervej kort efter klokken 18. En 52-årig mand, som hun har en relation til, er varetægtsfængslet.

- Mit fokus vil først og fremmest være, at vi beskytter børnene, men også på det store fællesskab. Når man bor i et tæt område, hvor sådan noget sker, kan man ikke undgå, at der er rigtig mange, der involveres i det, siger skoleleder på Sofiendalskolen, René Knudsen.

Endnu er det uvist, hvornår de to børn kommer tilbage på skolen, men når det sker, vil fokus være på, at de kan opleve så tæt på en almindelig hverdag som muligt - når der ikke er noget, der er almindeligt - når de skal i skole igen.

- Det næste fokus er, at alle kammerater omkring dem kan forstå og være en del af det og dermed beskytte hinanden, siger René Knudsen.

Viceskolechef Morten Lyhne Lodberg Sørensen fortæller, at de har indkaldt PPR's kriseteam (pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der i tæt samarbejde med den sociale døgnvagt, står klar til at hjælpe skolens medarbejdere og skolens ledelse.

Der er lagt mange blomster til ære for den dræbte kvinde. Foto: René Schütze

Forældre orienteres

Søndag har de indkaldt forældrene i de berørte klasser til orienteringsmøde, og mandag morgen møder hele personalet ind en time før, hvor der også vil være psykologer til stede.

- Her orienterer vi dem overordnet, og allervigtigst får en god snak med dem sammen med kriseteamet for at forberede modtagelsen af børnene i samtlige klasser.

- Det er jo en hændelse, der har været i medierne hele weekenden, og derfor er der også behov for, at vi får snakket med børnene i morgen tidlig, siger Morten Lyhne Lodberg Sørensen.

Han fortæller, at de har et kriseberedskab, der træder i karakter, lige så snart de får besked fra den sociale døgnvagt.

- Vi arbejder ud fra en skabelon, der går på, at vi skal hjælpe de professionelle, så vi kan hjælpe og bistå børn og forældre. Der er ikke på den måde en detaljeret køreplan, men vi har et solidt og sikkert setup, som går i gang, når der er en krise som denne.

Efter den akutte krisehåndtering vil der være fokus på den langsigtede håndtering.

- Børn er heldigvis gode til at stille spørgsmål om tragiske episoder, og det skal vi hjælpe dem med at være i. De kommer tilbage til en hverdag, hvor der både skal gives plads til at håndtere den her episode, men hvor der også skal gives plads til, at børn er børn, og de skal have lov til at lege og gå i skole, som de hidtil har gjort.

- Kommer der til at være en fysisk markering - eksempelvis flag på halvt eller en mindehøjtidelighed?

- Der er vi ikke endnu. Det er et tæt samarbejde, der også foregår med politiet. Vi planlægger nærmest time for time, og den del skal foregå i et tæt samarbejde med skolen og den berørte familie.

Ekstra Bladet skrev lørdag, at kvinden havde en overfaldsalarm, som hun nåede at aktivere. Men selvom politiet var hurtigt på stedet, stod hendes liv ikke til at redde.