Skoleleder efter tragedie: Kammeraterne var meget stille, men fattede

Den chokerende nyhed om, at den 50-årige mor til tre, direktør og virksomhedsejer Britt Kaiser Palmgren havde mistet livet på tragisk vis lørdag aften nåede hurtigt rundt i lokalsamfundet hen over weekenden.

For de nærmeste er tragedien selvsagt enorm.

Ikke mindst for kvindens yngste teenagedatter, som nu skal leve uden sin mor. Samtidig med at pigens 53-årige far, som er sigtet for at have dræbt sin hustru, er varetægtsfængslet.

På den lokale Ebeltoft Skole, hvor pigen går til daglig, tog skoleleder Lars Lau Frederiksen allerede søndag initiativ til at skrive ud til alle forældre i klassen for at oplyse om den tragiske situation.

Og for at opfordre forældrene til at tale tingene grundigt igennem med deres børn.

- Vi har en sorg- og kriseplan på skolen. Det, der har været i spil i det her tilfælde, er først og fremmest at tage imod klassen, da de mødte ind mandag morgen, fortæller Lars Lau Frederiksen til Ekstra Bladet.

Klasselæreren i den pågældende klasse er i øjeblikket ramt af corona. Derfor blev det en anden lærer, som er fortrolig med eleverne samt en vejleder, som er uddannet på det psykologiske område, der sammen med skolelederen selv tog imod.

- Det første jeg spurgte dem om, var, om de havde hørt om, hvad der var sket. Og om de havde snakket med deres far og mor om det. Det nikkede de alle sammen ja til. Det blev jeg glad for, for det betyder rigtig meget i sådan en situation, siger Lars Lau Frederiksen.

- Trods det, der er sket, var kammeraterne til pigen faktisk utrolig fattede, da jeg kom ind i klassen. De var meget stille men også fattede.

Efter skolelederen havde sagt nogle indledende ord, gik læreren og vejlederen sammen med alle eleverne en tur ned til vandet, så børnene havde mulighed for at tale sammen i mindre grupper.

På vej tilbage blev der købt rundstykker, og derefter blev der snakket med fokus på blandt andet dét at miste, på sorg og på hvilke reaktioner, der kan komme.

Den pågældende klasse havde sløjfet undervisningen hele dagen, mens resten af skolens klasser brugte de første to timer på at snakke og bearbejde, hvad der er sket.

- Det er en meget trist sag, som fylder meget i et forholdsvis lille samfund som vores. Det er klart, at det giver nogle dønninger. Det kan ikke undgås – og det skal det heller ikke, siger skolelederen, som kun har positivt at sige om ægteparret, der på hver sin måde er blevet så hårdt ramt.

- Jeg har kun kendt dem for noget godt. Vi har altid haft et godt samarbejde. Altid positive og imødekommende også når man mødte dem i anden sammenhæng end lige her på skolen, siger Lars Lau Frederiksen.