Nikolas Cruz dræbte 17 mennesker i et skoleskyderi i Florida i 2018. Nu siger hans advokater, at han vil tilstå

Nikolas Cruz, der i 2018 skød og dræbte 14 elever og tre ansatte på en high school i Parkland, Florida, vil tilstå drabene, siger hans advokater.

Det skriver AP.

Den 23-årige kan ved en tilståelse se frem mod at skulle kæmpe for at undgå dødstraffen og håbe på en livstidsdom.

En overraskelse

Cruz vil også tilstå til 17 drabsforsøg og angreb på en fængselsbetjent ni måneder efter skoleskyderiet.

De kommende tilståelser kommer som en overraskelse, da forberedelserne til at jury-udvælgelse var igangsat.

Cruz' advokater har i lang tid forsøgt at forhandle med anklagemyndigheden. De har længe villet tilbyde, at Cruz' tilstår drabene men til gengæld kun får en fængselsdom.

Skoleskyder vil tilstå drab Nikolas Cruz brød sammen, da han blev fængslet i 2018

Anklagemyndigheden har hver gang afvist tilbuddet, da de mener, at han fortjener dødsstraf.

Forsøgte at flygte

Efter Nikolas Cruz havde dræbt 17 personer på skolen, smed han riflen fra sig og forsøgte at gå inkognito ved at blande sig med de flygtende elever.

En time senere blev han fanget af politiet i et beboelsesområde.

Skoleskyderiet resulterede i, at det i Florida blev lov, at alle skoler skal have en bevæbnet vagt på skolens område i åbningstiden.