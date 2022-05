Skoleskyderiet i Texas: Ægtemand død af 'et knust hjerte'

Ægtemanden til en af de to dræbte lærere i skoleskyderiet den 24. maj er nu selv død - to dage efter sin hustru

En ægtemand til en af de to lærere, der blev dræbt i skoleskyderiet i Texas, er nu selv død, blot to dage efter hans kone omkom.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC.

Ægtemanden, Joe Garcia, skulle angiveligt være død af et hjerteanfald.



Død af hjertesorg

I en fundraiser, som Irma Garcias kusine står bag, står der:

'Jeg tror fuldt og fast på, at Joe døde af et knust hjerte, og at det at miste sit livs kærlighed gennem mere end 25 år var for meget at bære.'

Også på Twitter skriver en nevø til Irma Garcia, at 'Joe Garcia er død af sorg.'

Parret efterlader sig fire børn i alderen 12 til 23 år.

Skød i klasseværelset

Irma Garcia, som havde undervist på Robb Elementary School i 23 år, blev sammen med en anden lærer og 19 børn ofre for skoleskyderiet, der skete 24. maj i Uvalde i Texas.

Her gik den tidligere elev, den 18-årige Salvador Ramos, ind i et klasselokale, hvor han begyndte at skyde.

Forinden havde han også skudt sin bedstemor, som kom på hospitalet i kritisk tilstand, men som nu, ifølge politiet, skulle være stabil.

Gerningsmanden blev efterfølgende dræbt i en skududveksling med politiet.