Skovbrand spreder sig mod kraftværk

En skovbrand er brudt ud i Nissedal i den sydlige del af Norge. Der arbejdes hårdt på at forhindre den i at ramme et kraftværk i området