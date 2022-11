Skrækfund i lufthavn: Fandt våben i rå kylling

I en amerikansk lufthavn fik sikkerhedspersonalet sig noget af et syn, da en passager forsøgte at smugle et våben med om bord på et fly

I lufthavnen Fort Lauderdale-Hollywood i USA forsøgte en passager at få en rå kylling med om bord på et fly.

Vedkommende nåede dog ikke så langt, da lufthavnspersonalet opdagede, at der var noget helt galt, skriver Metro.

Inde i kyllingen var der nemlig et håndvåben pakket ind i papir, hvilket ikke ligefrem er hverdagskost i lufthavnen.

Derfor delte Transportation Security Administration, TSA, også billeder af fundet med en vittig bemærkning om, at kyllingen ikke var stegt færdig, og en masse andre madrelaterede jokes, der skal forstås i amerikansk kontekst.

'For vores vedkommende er vi taknemmelige for, at vores medarbejdere arbejder døgnet rundt for at sørge for sikkerheden', skriver TSA på Instagram.

TSA har ikke oplyst, om passageren blev sigtet eller anholdt i sagen.

Artiklen fortsætter efter billederne ...

Våben i rå kylling (Fotos: Transportation Security Administration - TSA)

Våben tilladt

Ifølge TSA er det faktisk lovligt at rejse med våben. Dog nytter det ikke noget at pakke pistoler, geværer eller andet ind i en rå kylling.

I stedet skal man sørge for at tjekke våbnene ind sammen med sin bagage.

De må ikke være ladt, de skal være pakket ind i en hård kasse, låst og opbevaret separat fra ammunitionen.

Og man kan ikke ligefrem sige, at en kylling lever op til disse krav.

Derudover skal man sørge for at deklarere, at man har sit våben med rundt i luftrummet i Guds ejet land. Ellers kan man risikere en bøde på op til 13.900 amerikanske dollars - svarende til lidt over 100.000 danske kroner.

