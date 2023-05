Skrækfund på vuggestue-tur: Toårig indlagt

En bare to år gammel pige måtte på sygehuset efter at have fundet en pille på en shelterplads, hvor institutionen var på tur

Ved du noget, så kontakt Ekstra Bladet her.

Det endte langtfra som en hyggelig og sjov udflugt, da en vuggestue på Bornholm besøgte et shelter i Nexø.

Her fandt en toårig pige nemlig en pille, som hun viste pædagogerne, og om hun havde nået selv at tage en, var uvist. Dog bemærkede personalet, at pigen blev mere og mere sløv, som tiden gik.

Derfor rakte pædagogerne ud til Giftlinjen, som vurderede, at barnet skulle tilses på et hospital.

Det skriver TV 2 Bornholm.

Facebook-opråb

Til mediet har pigens mor fortalt, at den toårige efterfølgende blev indlagt til observation og fik aktivt kul for at rense kroppen.

Annonce:

Også på Facebook er moren kommet med et opråb, hvor hun henvender sig til unge mennesker, som, hun mener, har efterladt piller på stedet. Her skriver hun blandt andet, at det er 'fint, at I vil udforske sindet - se en lyserød elefant eller Peter Plys komme flyvende på Aladdins tæppe'.

'Men behøver I at sætte andres liv i fare? Små børn? Dyr?'

Politiet undersøger sagen

Over for Ekstra Bladet bekræfter Bornholms Politi, at de har fået en anmeldelse om fundet ved shelteret.

- Torsdag eftermiddag modtog vi en henvendelse fra en bedsteforælder, hvis barnebarn havde fundet en pille ved et shelter i Nexø. Hvorvidt pigen har indtaget en pille, er vi ikke bekendt med, men hun blev kørt til hospitalet til tjek, fortæller vicepolitiinspektør hos Bornholms Politi Henrik Schou.

Politikredsen rykkede efter modtagelsen af anmeldelsen ud til shelterpladsen for at sikre, at der ikke lå yderligere piller på stedet. Derfor havde de en narkohund med for at afsøge området omkring shelteret.

Der blev ikke fundet flere piller på stedet.

- Vi ved ikke, hvilken type pille pigen fandt på stedet, men det skal en undersøgelse være med til at klarlægge, lyder det fra vicepolitiinspektøren.