Skrækhistorie: 11-årig hængt op i anklerne - reddet af tjener

En modig tjener reddede en 11-årige dreng fra et hjem, hvor han blev mishandlet i amerikanske Orlando.

Det skriver CNN.

Da drengen sad på en restaurant med familien, som mishandlede ham, fattede den kvindelige tjener mistanke og ringede politiet.

- Vi havde haft en potential drabsefterforskning, hvis hun ikke havde blandet sig, som hun gjorde, lyder det Orlando Rolon, politichefen i Orlando.

Havde rifter

Tjeneren Flavaine Carvalho lagde mærke til, at drengen havde rifter i ansigtet, og at han blot sad ved bordet med hætte og mundbind på uden at spise noget, mens resten af familien mæskede i sig.

Da hun gik ned til bordet for at spørge, om maden var fin, svarede forældrene, at drengen ville spise maden, når han kom hjem.

Her så hun samtidig mærker på drengens arm.

- Jeg tænkte, at jeg blev nødt til at gøre noget. Jeg kunne ikke lade ham gå uden at gøre noget.

Derfor skrev Flavaine Carvalho en seddel til drengen, uden at forældrene så det, hvor hun spurgte, om han var okay.

Han rystede på hovedet.

Hun skrev derefter en ny seddel. 'Har du brug for hjælp?' skrev hun.

Drengen nikkede.

Ringede til politiet

Efter drengens nik var Carvalho ikke i tvivl.

Hun ringede til politiet.

Da politiet ankom og talte med drengen, kunne han berette om en uhyggelig historie.

Han fortalte, at han var blevet fysisk mishandlet at sin stedfar identificeret som Timothy Lee Wilson II.

Drengen berettede videre, at han var blevet slået med en kost, hængt op i anklerne, og at det ikke var usædvanligt, at han blev nægtet mad som en straf.

Den 11-åriges mor og stedfar er nu blevet anholdt. Drengens 4-årige søster er blevet fjernet fra hjemmet. Der ingen tegn på, at hun er blevet mishandlet.