Skræmmende bankrøveri: Spænder gidsler fast på flugtbiler

Natten til mandag har en bande brasilianske kriminelle taget flere gidsler, som de aktivt brugte til at slippe væk fra politiet, der endnu ikke har fået kontrol over situationen. Nu er der tilkaldt forstærkninger, lover borgmester

Et rystende og brutalt bankrøveri udspillede sig natten til mandag lokal tid i den brasilianske by Araçatuba nordvest for storbyen São Paulo.

Her havde en bande kriminelle på mindst 50 personer røvet tre banker i det centrale Araçatuba, hvor der samtidig blev taget flere personer som gidsler.

På sociale medier kan man se, hvordan disse gidsler blev spændt fast på tagene af flugtbiler, hvorefter de blev brugt som levende skjolde mod politiets indgriben, som bankrøverne langsomt kører gennem byen.

Den oplysning er bekræftet af myndighederne.

Flere medier skriver, at situationen endnu ikke er fuldstændig under kontrol, herunder BBC, CNN Brazil og GloboNews.

Militærpolitiet er sat ind, og de fraråder ifølge det brasilianske medie GloboNews beboerne at forlade deres hjem, før situationen er under kontrol, da der stadig kan være spredt sprængstoffer rundt om i byen.

Borgmester rystet

Samme budskab kommer fra Araçatubas borgmester, Dilador Borges:

- Det er en frygtelig følelse, en rædsel. Jeg bor et par blokke fra centrum. Jeg hørte alle skuddene og så derefter videoerne (på de sociale medier, red.). Jeg forlod ikke huset, og jeg beder befolkningen om at blive hjemme, siger han til GloboNews.

Borgmester Dilador Borges lover, at der er forstærkninger på vej fra byerne Rio Preto, Bauru og Prudente.

Den lokale journalist Renato Souza beretter ligeledes, at sprængstoffer er blevet sat ud flere steder i byen. Det skriver han på Twitter, mens han deler en video, hvor gidsler ses gå foran en formodet bankrøver.

Militærpolitiet har ifølge GloboNews udtalt, at én person har mistet livet, men omstændighederne herfor vides ikke.

I en række videoer på sociale medier kan man dog høre, at der har været affyret skud i området. Flere eksplosioner i byen skulle ifølge CNN have efterladt en cyklist såret og forårsaget lokale strømafbrydelser.

Det vides heller ikke, om gidslerne igen er blevet frigivet.

Der er ifølge CNN tale om røveri mod bankerne Banco do Brasil, Caixa Econômica og Banco Safra, som ligger tæt på hinanden.

Opdateres ...