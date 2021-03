Skræmmende fransk rapport: Mindst 10.000 børn kan være blevet misbrugt

Manden i spidsen for en undersøgelse, der skal kortlægge misbrug af børn i den fransk-katolske kirke, udtalte tirsdag, at der formentlig har været omkring 10.000 ofre

Tirsdag udtalte Jean-Marc Sauve, leder af den uafhængige kommission, der skal undersøge seksuelt misbrug af børn i den katolske kirke siden 1950, at antallet af børn, som har været udsat for misbrug, kan nå mindst 10.000.

Sådan lyder en foreløbig konklusion tirsdag fra en undersøgelseskommission.

Det skriver flere medier, herunder CNN.

Hotline for ofre og vidner

I 2019 blev der oprettet en hotline, hvor man som offer eller vidne har haft mulighed for at ringe ind. I løbet af de første 17 måneder har de allerede modtaget 6500 opkald - og det kan blive til mange flere.

- Det er meget sandsynligt, at antallet af mindreårige ofre vil nå mindst 10.000. Det arbejde, der er sat i gang, og især den undersøgelse, vi laver blandt befolkningen, vil gøre det mere muligt at specificere antallet, sagde Jean-Marc Sauvé på en pressekonference.

Finansieret af biskopper

Kommissionen blev etableret i 2018 af den fransk-katolske kirke, efter den katolske kirke blev ramt af flere skandalesager.

Undersøgelsen er finansieret af den nationale konference for biskopper, men ifølge CNN har den katolske kirke ikke indflydelse på den rapport, der udarbejdes.

Det forventes, at resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort i efteråret 2021.