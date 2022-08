Skræmmende fund efter solouheld

Politiet fandt torsdag morgen et skydevåben i en bil, der var involveret i et solouheld på Motorring 4. Føreren af bilen er fortsat indlagt

En 35-årig mand var tidligt torsdag morgen involveret i en soloulykke, da han bragede ind i autoværnet på Motorring 4 nord for Ishøj Stationsvej ved syvtiden.

Manden, der blev bragt til hospitalet efter ulykken, er nu blevet varetægtsfængslet efter et skræmmende fund i hans bil.

- I forbindelse med uheldet tjekker vi hans bil, og der fandt vi så det her skydevåben, siger vagtchef ved Vestegnens Politi Lasse Michelsen til Ekstra Bladet.

Politiet ønsker ikke at fortælle, hvilket skydevåben der er tale om.

Retsmødet i sagen fandt her til eftermiddag sted in absentia, fordi manden fortsat er indlagt efter ulykken.

Han er samtidig sigtet for at have ført bilen alkoholpåvirket, oplyser Vestegnens anklagere på Twitter.