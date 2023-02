Skræmmende sag: Fem teenagere dømt for grov voldtægt

Fem svenskere, der alle er mellem 15 og 18 år, er fundet skyldige i at have voldtaget en kvinde på en legeplads i en park i Malmø i oktober sidste år.

Det skriver Aftonbladet.

Den ældste, en 18-årig dreng, er blevet idømt fem års fængsel. To 17-årige er dømt til at skulle opholde sig på en lukket døgninstitution i et år, og en 16-årig er blevet dømt til ti måneder på en lukket døgninstitution.

Den yngste - en 15-årig dreng - skal under 'ungdomstilsyn' i et år.

Slag og kvælning

Voldtægten fandt sted i Kungsparken i Malmø, hvor de fem drenge overfaldt kvinden, hvorefter de voldtog hende.

Ifølge anklageskriftet voldtog de kvinden sammen. Desuden udsatte de hende for slag og kvælning undervejs, skriver Expressen.

Politiet kom på sporet af drengene, da en patrulje havde mistanke om, at de havde stoffer på sig. I den forbindelse nærmede politiet sig parken, hvor de mødte en kvinde, som var svært medtaget. Hun fortalte, at hun var blevet udsat for en voldtægt.

Nægter sig skyldige

Selvom der er faldet dom i sagen, nægter de fem drenge sig fortsat skyldige.

- Min klient mener, at kvinden frivilligt er gået ind i parken og frivilligt har haft seksuel kontakt med personerne, har en af drengenes advokat, Kristoffer Ståhl, tidligere fortalt i forbindelse med sagen.

Da retsforløbet blev afsluttet i januar, blev flere af de mistænke løsladt.

Foruden deres straf skal de dømte betale en erstatning på 300.000 svenske kroner til kvinden.