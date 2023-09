Skred fra uheld: Ville gemme sine stoffer

Først kørte en 30-årig mand galt, så smuttede han fra uheldsstedet for at gemme stoffer, inden han alligevel blev knaldet af ordensmagten

En 30-årig mand ærgrer sig formentlig gul og blå over, at han søndag kørte galt.

Klokken 21.35 modtog Østjyllands Politi nemlig en anmeldelse om, at en bilist havde påkørt et såkaldt helleanlæg på Ny Munkegade i Aarhus C.

Et vidne på stedet kunne fortælle ordensmagten, at bilisten, den 30-årige mand, efter uheldet forlod stedet med en pose med stoffer. Dem gemte han i nærheden af uheldsstedet, inden han vendte tilbage til sin forulykkede bil.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Det lykkedes således politiet at finde en pose med hash og tramadolpiller i nærområdet.

Af årsager, som kun den 30-årige kender, gemte han dog ikke alle sine rusmidler. På ham fandt politiet nemlig også en mindre mængde hash, ligesom man gjorde en lignende fangst i bilen.

'Den 30-årige blev desuden fundet i besiddelse af flere tusinde kroner i kontanter, og han blev derfor sigtet for salg af narko og anholdt,' konkluderer politiet.