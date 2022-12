Skubbede betjent på trappe under flugt

Ved du noget om sagen, så tip os på mail her

En fængselsbetjent fik torsdag en hård medfart, da han i Københavns Byret blev skubbet ned af en trappe.

Det bekræfter en kommunikationsmedarbejder ved Kriminalforsorgen overfor Ekstra Bladet.

Episoden udspandt sig i forbindelse med, at en 29-årig mand så sit snit til at flygte øjeblikket efter, at han sammen med to andre var blevet dømt i en sag om gaderøveri.

Efter domsafsigelsen lykkedes det den 29-årige på foreløbigt ukendt vis at snige sig udenfor døren til retslokalet.

Da han var på vej ned at trappen, blev betjenten skubbet, oplyser kommunikationsenheden ved Københavns Politi.

Han er nu efterlyst, tilføjes det.

Fængselsbetjenten blev efterfølgende tilset på sygehuset og har det efter omstændighederne godt, oplyser kommunikationsmedarbejderen ved Kriminalforsorgen.