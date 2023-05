Skud affyret i Aalborg: Tre fængslet

Politiet er massivt tilstede i det centrale Aalborg, hvor et skud angiveligt er blevet affyret

Torsdag var politiet massivt til stede i Nørregade i Aalborg, efter der angiveligt var afgivet skud klokken 21.24.

Kort efter blev fire personer anholdt.

Fredag eftermiddag oplyser Nordjyllands Politi, at tre unge mænd - på hhv. 19, 19 og 20 år - er varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i retten i Aalborg.

Det vil de være frem til 9. juni klokken 10.

'Sigtelsen lyder på overtrædelse af straffelovens bestemmelse om grov vold opstået i forbindelse med en uoverensstemmelse mellem tre personer og en bil med to personer.'

Den fjerde person havde ikke noget med episoden at gøre, skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Tvivl om skud

Om der var blevet skudt eller ej, ved politiet endnu ikke.

'Jeg vil gerne understrege, at vi i øjeblikket ingen indikation har af, at der skulle være afgivet skud, men det ændrer ikke på, at episoden med vold på gaden har været voldsom for vidner.'

'Derfor kommer vi også til at efterforske den her sag grundigt, så vi kan få belyst omstændighederne klart før, under og efter – og få de ansvarlige stillet til ansvar,' siger Lasse Kragh, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

Det er Nordjyllands Politi vurdering, at episoden er en udløber af en intern uoverensstemmelse i et lokalt kriminelt miljø – og at det ikke har en direkte forbindelse til tidligere episoder.

Vidner til episoden

Fra lørdag vil man kunne finde en mobilpolitistation ved gerningsstedet, Kjellerups Torv i Aalborg centrum, fra klokken 10-14.

'Og man er velkommen til som borger at komme forbi og tage en snak med os om det, der er sket – og vi hører naturligvis også meget gerne for borgere, der måtte have set eller hørt noget i forbindelse med sagen,' siger vicepolitiinspektøren.