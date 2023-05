Skud affyret i Aalborg: - Vi er rystede

Politiet er massivt tilstede i det centrale Aalborg, hvor et skud er blevet affyret

Nordjyllands Politi er mødt talstærkt op i Nørregade i centrale Aalborg, efter at der skulle være blevet affyret et enkelt skud klokken 21.24.

Det skriver Nordjyllands Politi i et opslag på Twitter.

Der er pt. ikke blevet fundet nogle tilskadekomne.

Leder med lygter

Ekstra Bladet har været i kontakt med en aalborgenser, som bor tæt på Nørregade.

Det fortælles, at politiet har sat afspærringer op ved Østerbro og Løkkegade, som ligger lige ved siden af Nørregade.

Politiet er, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, troppet op med fire politibiler, mindst seks betjente og en politihund.

Desuden leder politiet bag afspærringerne med lommelygter.

- Vi er rystede

Få meter fra gerningsstedet ligger værtshuset Østerport, og ifølge bartender Lotte Petersen, ændrede stemningen sig på værtshuset, da skuddet blev affyret.

- Det var en fredelig aften herinde, og så hører vi pludseligt et smæld.

- Jeg tænkte, at det var et voldsomt smæld, og jeg hører fra en gæst på værtshuset, at en bil suste op ad Nørregade lige efter, siger Lotte Pedersen til Ekstra Bladet.

- Vi er rystede herinde, der plejer at være så fredeligt i området, så vi er rystede over, at nogle kunne skyde på gaderne.

Skød efter ung mand

Ifølge et vidne som så episoden, er der blevet skudt mod en ung mand.

Vidnet har set en bil, som skød mod en ung mand der gik på fortovet. Han blev ikke ramt, hvorefter bilen angiveligt fortsatte op langs Nørregade.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.