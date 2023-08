Skud affyret i Vanløse: To unge mænd anholdt

Politiet var tirsdag aften massivt til stede i et villakvarter efter anmeldelser om skud. Onsdag er der meldinger om to anholdte i sagen

To unge mænd er anholdt, efter at der sent tirsdag aften blev affyret skud i et villakvarter i Vanløse.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald over for Ekstra Bladet sent onsdag aften.

- Klokken 22.14 får vi en anmeldelse om skud i Vanløse. Da vi kommer frem, kan vi konstatere, at der er afgivet skud, men det er ikke vores vurdering, at der er nogen tilskadekomne, lød meldingen fra samme vagtchef tirsdag aften.

Ingen er umiddelbart kommet til skade i skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

Skudepisoden fandt sted i et villakvarter på Lønstrupvej.

- Vi får hurtigt derefter flere anmeldelser fra vidner, der har set eller hørt noget, og den videre efterforskning fører til, at vi ret hurtigt kan anholde en person, en 20-årig mand, fortæller Jonathan Wald.

Onsdag er også en 18-årig mand blev anholdt og sigtet i sagen.

- Vi har foretaget anholdelse af en mand mere, men yderligere detaljer om efterforskningen kan jeg ikke oplyse på nuværende tidspunkt, fortæller vagtchefen, der altså ikke ønsker at kommentere, hvad eller hvem der blev skudt imod, eller om de anholdte er kendt af politiet i forvejen.

- Det er en del af efterforskningen, siger Jonathan Wald.

Billeder fra stedet viser mindst et patronhylster ligge på jorden. Foto: Kenneth Meyer