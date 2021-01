Skud affyret mod ejendom

En række skud blev torsdag aften affyret mod en etageejendom på Kongeleddet i Rødbyhavn.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse. Der blev skudt ind i flere lejligheder, men ingen personer blev ramt i forbindelse med skyderiet, som politiet blev alarmeret om klokken 22.27.

Politiet har foretaget flere undersøgelser og afhøringer, men det har endnu ikke været muligt at afklare et motiv for skyderiet, ligesom det endnu er uklart, hvem der var præcis var mål for skuddene.

- Lige nu bruger vi energien på at finde ud af, hvad der ligger bag skyderiet og få kortlagt, hvem der kan være målet. Vi kan konstatere, at der er skudt ind gennem mere end en lejlighed, og vi er selvfølgelig interesseret i, hvem der kan stå bag det, siger politiinspektør Kim Kliver til Ekstra Bladet.

- Var der personer til stede i de lejligheder?

- Ja, det var der, siger Kim Kliver uden dog at ville uddybe, hvem der bor på adresserne. Han vil heller ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om, hvorvidt politiet mener, at skyderiet har relationer til rocker- og bandemiljøet.

- Vi er i gang med de kriminaltekniske undersøgelser. Samtidig laver vi en målrettet og massiv efterforskning, hvor vi blandt andet taler med vidner og sikrer videoovervågning.

Kørte måske væk i sort bil

I kølvandet på skyderiet vil politiet også fredag være til stede i området med efterforskere og teknikere, ligesom lokalpolitiet vil være til stede med tryghedsskabende patrulje, som borgere kan tage kontakt til, hvis de ønsker det.

- Vi tager borgernes sikkerhed meget alvorligt. Når man afgiver skud pistol ind i en lejlighed, hvor der er personer til stede, er det forbundet med en ikke ubetydelig risiko. Der ikke noget, der retfærdiggør, at man ikke kan føle sig tryg i sit eget hjem, siger Kim Kliver.

Ifølge politiet er gerningsmanden muligvis kørt væk fra stedet i en mindre sort bil, der måske har været i VW Golf-størrelsen, skriver de.

Politiet vil meget gerne høre fra borgere, der har hørt eller set noget, eller som ligger inde med viden om skyderiet.

Har du oplysninger i sagen kan politiet kontaktes på telefon 114.