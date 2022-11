Skud affyret mod vanvidsbilist

Fredag eftermiddag var en 29-årig mand lidt for glad for at trykke på speederen i en mørkegrøn Skoda Octavia.

Derfor forsøgte en patruljevogn fra Østjyllands Politi at standse den 29-årige mand nord for Glesborg på Djursland, der kørte i en mørkegrøn Skoda Octavia. Men manden havde ikke den store interesse i at holde ind til siden, derfor endte standsningsforsøget med en eftersættelse i høj fart sydpå gennem Glesborg og mod Ørum.

Det oplyser Østjyllands politi i en pressemeddelse.

”Det er vores vurdering, at der er tale om vanvidskørsel, og vi er nu ved at kortlægge den 29-åriges rute og kørsel. Vi hører i den forbindelse meget gerne fra borgere, som har været vidner til kørslen – særligt borgere, som har måttet undvige for at undgå at blive ramt af bilen, ” udtaler politikommissær Morten Bang i politiets pressemeddelse.

I sin iver på at slippe væk fra ordensmagten kørte den 29-årige i Skodaen blandt andet op på fortovet og mod færdselsretningen. Betjentene vurderede hurtigt bilisten til at være i fare for de andre trafikanter i området.

Bilisten blev til sidst standset og anholdt i Ørum, men ikke før, at en betjent følte sig nødsaget til at affyre skud mod bilen for at få den standset.

Ingen kom til skade i forbindelse med eftersættelsen.

Østjyllands Politi søger vidner, så hvis du har oplysninger, der kan gavne efterforskningen af sagen, bedes du kontakte Østjyllands Politi på nummeret 114.