Skud kan være bandekonflikt

Natten til onsdag blev der - atter - affyret skud i København. Denne gang var det i København Nordvest, der blev skudt.

Det skete kort før kl. 01, har vagtchefen ved Københavns Politi udtalt.

Kilder med indsigt i miljøet vurderer, at episoden skal knyttes til konflikten, som NNV-banden ifølge politiet for tiden udkæmper med en anden kriminel struktur. Denne inkluderer Söderkulla-netværket, der har rødder i Malmø-forstaden af samme navn.

Ingen ramt

Inden for den seneste tid har der været otte skyderier i Københavns-området, og flere af skyderierne, men ikke dem alle, kan knyttes til netop den konflikt.

Flere er allerede blevet dræbt, men ved nattens skyderi på Møntmestervej, ser det foreløbigt ikke ud til, at nogen er blevet ramt.

- Sagen er under efterforskning. Det kan ikke udelukkes, at episoden hænger sammen med konflikten. Men det er for tidligt at lægge sig fast på et motiv, siger Knud Hvass, efterforskningsleder, Københavns Politi.

Ved episoden er der blevet affyret 'en del skud', men præcis hvor mange vil efterforskningslederen ikke oplyse.

Bandefigur dræbt

Ekstra Bladet kunne som de som de første beskrive den svenske part i konflikten.

Konflikten tog en brat begyndelse 2. december i fjor, da en ung mand med tilknytning til NNV-banden blev dræbt på Nørrebro.

Senest har en ledende figur i NNV-banden på sociale medier meldt ud, at man ikke har et udestående med Söderkulla-netværket:

'Dette er en besked fra NNV til alle, der har fulgt med det sidste stykke tid. Vi har ikke noget problem med Söderkulla fra Sverige. I dag sidder vi ved samme bord. Dem, som har medvirket til fitnah (løgn, red) iblandt os, skal nok blive stillet til regnskab,' lyder det i beskeden, der er rundsendt.

Hos Københavns Politi vil man ikke kommentere NNV-bandens udmelding.