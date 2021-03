Skud mod lejlighed

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Østjyllands Politi er torsdag morgen i færd med at undersøge en skudepisode ved Skanderborgvej ved Viby Idrætspark i Aarhus.

Det skriver politiet på Twitter.

Foto. Ernst Van Norde

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er meget politi ved nogle boligblokke ikke langt Vestergårdskolen, hvor der er spærret af ind mod boligblokkene. Politiet har spærret af for enden af Nordbyvej og hen mod Skanderborgvej, hvor et område ved en cykelforretning ud for nummer 212 lader til at være genstand for politiets interesse.

Det er baggården og fortovet foran forretningen, som bliver undersøgt.

Foto: Ernst van Norde

Der er flere end ti hundepatruljer til stede, som er i aktion.

Undersøgelsen gør, at Skanderborgvej noget af morgenen har været spærret for kørsel ud af byen. Efter klokken 8 melder politiet på Twitter, at det nu er muligt at køre forbi stedet i et enkelt spor, men at det andet spor vil være spærret nogle timer endnu.

Politiet opfordrer trafikanter til at finde alternative veje.

Østjyllands Politi skriver på Twitter, at man gerne vil i kontakt med vidner, der måtte have set eller hørt noget.

Opdateres...