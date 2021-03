Skud mod rockerhus: Bandemedlem fængslet

En 26-årig mand med relationer til bandemiljøet er i dag, onsdag, blevet varetægtsfængslet i forbindelse med en skudsag, det skriver Vestegnens Politi i en pressemeddelelse:

'Den 26-årige mistænkes for at have skudt flere gange mod et hus i Ishøj fredag den 5. marts kl ca. 23. Ingen personer kom noget til ved skyderiet.'



Den fængslede har relation til bandemiljøet og Københavns Vestegns Politi vurderer, at skudepisoden kan have forbindelse til den konflikt, der lige nu pågår mellem rockergruppen Bandidos og bandegrupperingen NNV. Manden blev anholdt i går på baggrund af politiets efterforskning.

Grundlovsforhøret i dag blev afholdt bag lukkede døre. Af den grund, og af hensyn til den fremadrettede efterforskning i sagen, har Københavns Vestegns Politi ikke yderligere kommentarer for nu, lyder det i pressemeddelelsen.

Den brutale gadebande NNV ligger i konflikt med Bandidos. Privatfoto

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og derfor kendes sagens detaljer ikke. Men Ekstra Bladet var til stede ved retsmødets begyndelse, og her bekendtgjorde den 26-årige via sin advokat, at han nægter sig skyldig, og at han gerne ville udtale sig.

Ekstra Bladets research viser, at manden har en fremtrædende rolle i NNV-banden, der for tiden er i konflikt med Bandidos. Og i følge sigtelsen knytter politiet episoden til netop den konflikt.

Huset i Hvidovre, en ejendom i en haveforening, ejes af et medlem af Bandidos. Vedkommende var dog ikke i huset, da de seks skud blev affyret sent fredag aften.

I følge sigtelsen var der tale om drabsforsøg.