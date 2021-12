Skud: To mænd sigtet for drab og drabsforsøg

Dommervagten (EKSTRA BLADET): To unge mænd på 18 og 21 år er sigtet for drab og drabsforsøg efter torsdagens skyderi på åben gade på Nørrebro i København.

Det har anklageren netop oplyst under et grundlovsforhør i dommervagten i København, inden at dørene blev lukket.

Den 18-årige af de sigtede havde lyst hår og var iført blå sweatshirt og talte dansk, da han oplyste retten sin fødselsdato, mens den 21-årige sorthårede mand talte svensk og forsøgte at gemme sig med en hættetrøje.

Skød på åben gade

Ifølge anklageren står de bag drabet på den unge mand i midten af tyverne, der blev ramt af skud i ryggen torsdag. Han afgik kort efter ved døden efter at være bragt på hospitalet.

De to mænd er også sigtet for drabsforsøg på et uidentificeret offer, der havde held til at undslippe de mindst fem skud, som den 21-årige ifølge politiet affyrede med en pistol af mærket Glock, inden han blev hentet af den yngre mand i en flugtbil.

Ifølge sigtelsen fandt drabet og drabsforsøget sted på Sorgenfrigade, kun fem meter fra den befærdede Nørrebrogade 16.30 om eftermiddagen.

Anholdt kort efter drab

Mændene blev allerede 20 minutter senere anholdt på Fredensborggade i nærheden af gerningsstedet, hvor de ifølge øjenvidner blev trukket ud af en mørkegrå bil og iført dna-dragter. De to sigtede mænd nægter sig skyldige fremgik det, før dørene blev lukket.

Københavns Politi oplyste torsdag, at offeret var kendt i bandesammenhænge. Det fremgår dog ikke af sigtelsen, at drabet er sket som led i en konflikt mellem to grupperinger, eller at de sigtede skulle være banderelaterede.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var den dræbte en del af den berygtede gadebande NNV.

En forkortelse for Nørrebro-Nordvest, som politiet først benyttede, men som banden efterfølgende selv tog til sig.

